Brian Fernández salió al cruce ante los rumores por su ausencia en Talleres de Remedios Escalada e hizo una denuncia

En ese mismo mensaje, Fernández expuso que su desvinculación fue consecuencia de un apriete por parte del jefe de la barra brava de Talleres (RE). Según su relato, tras dos encuentros con el referente de la hinchada (el segundo ya residiendo en el club) recibió instrucciones de abandonar la institución para evitar conflictos mayores: “Siempre para proteger mi persona, mi carrera y sobre todo mi familia”, concluyó.

Brian-Fernández-redes

Ante estas declaraciones del propio futbolista, la institución del sur del Gran Buenos Aires publicó una respuesta oficial sobre el futuro del jugador, en donde aseguró que nunca fueron comunicados por la decisión del futbolista y que “jamás tuvo las puertas cerradas”.

El comunicado de Talleres de Remedios Escalada sobre Brian Fernández

Club Atlético Talleres dijo en Instagram: "El C.A.Talleres informa que el futbolista Brian Fernández no entrena con el plantel profesional desde hace 20 días, habiendo notificado al club y al cuerpo técnico de su decisión: la misma es considerada una licencia en el ámbito laboral privado entre el club y el jugador. Cabe destacar que ni el club, ni ninguna persona, como se menciona, le impidieron el ingreso a las instalaciones de nuestra institución. El C.A.Talleres se encuentra en proceso de resolución de su contrato."

Fernández disputó apenas cuatro encuentros con el Albirrojo (todos con derrota) desde su arribo a la institución en mayo de este año, antes de dejar de asistir a las prácticas tras sufrir una lesión.

Su último partido fue el 14 de junio en la caída como local ante Central Norte de Salta por la decimooctava fecha de la segunda división del fútbol argentino. El ex Racing también jugó ante Chaco For Ever, Mitre (SdE) y Almirante Brown, equipo frente al cual marcó un gol.