No juega desde el 14 de junio, cuando el Albirrojo perdió de local por 1-0 con Central Norte de Salta. Fueron apenas cuatro partidos, todos con derrota, también ante Chaco For Ever, Mitre (SdE) y Almirante Brown, su ex equipo, al que le convirtió un gol.

La llegada de Brian Fernández a Talleres de Remedios de Escalada estuvo marcada por el rechazo a Coquimbo Unido, club al que prefirió no ir para estar cerca de su familia.

Brian Fernández preocupa a todo el fútbol argentino

Daniel Bazán Vera, en ese entonces DT de Almirante Brown, llevó a Brian Fernández a vivir a su casa, y con la camiseta mirasol encontró la gran estabilidad que lo llevó a estar en la mira del equipo chileno.

Como no puede ser de otra manera, la desaparición de Brian Fernández preocupa a todo el fútbol argentino, que ha seguido de cerca su lucha en la adicción a las drogas.