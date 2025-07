El creador de la serie, Dan Fogelman, conocido por su trabajo en This Is Us, sorprendió al público al dar un giro radical en su estilo narrativo. Dejando atrás el drama emocional que lo llevó al reconocimiento mundial, Fogelman apostó por una historia de crimen, política y conspiraciones.

La propuesta cautivó de inmediato a la audiencia, logrando 7 millones de visualizaciones en su primera semana y obteniendo elogios tanto de la crítica como de los fanáticos.

La serie Paradise se desarrolla en una tranquila comunidad habitada por algunas de las personas más destacadas del mundo. Pero esta tranquilidad estalla cuando se produce un impactante asesinato y se desencadena una investigación de alto riesgo.

Disney Plus: de qué se trata la serie Paradise

La reseña de la serie, Paradise, nos cuenta que todo sucede en una comunidad exclusiva y aparentemente tranquila, la paz se rompe con el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Xavier Collins, jefe del Servicio Secreto, queda atrapado en el ojo del huracán cuando es señalado como sospechoso tras descubrir el cuerpo del mandatario junto a su cama.

paradise1 Éxito avasallante. Disney Plus tiene la serie Paradise, con Sterling K. Brown, James Marsden y Julianne Nicholson.

Mientras lucha por demostrar su inocencia, Xavier se ve envuelto en una red de conspiraciones que pone en peligro su vida. En su búsqueda de respuestas, se enfrenta a secretos oscuros que podrían cambiar el destino del país para siempre.

Disney Plus: reparto de la serie Paradise

Sterling K. Brown

James Marsden

Julianne Nicholson

Sarah Shahi

Nicole Brydon Bloom

Trailer de la serie Paradise