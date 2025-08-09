Los Pumas en el Kempes y los All Blacks en La Bombonera, antes del Rugby Championship

Los Pumas se entrenaron antes unas 10.000 personas en el estadio Mario Kempes de Córdoba donde el sábado próximo iniciarán el Rugby Championship ante los All Blacks cuyos jugadores asisieron a La Bombonera para ver a Boca ante Racing.
Los Pumas se entrenaron antes unas 10.000 personas en el estadio Mario Kempes de Córdoba donde el sábado próximo iniciarán el Rugby Championship ante los All Blacks cuyos jugadores asisieron a La Bombonera para ver a Boca ante Racing.
En una movida de promoción y solidaridad ya que se recibieron donaciones de juguetes, el seleccionado nacional convocó a miles de fanáticos en el escenario donde volverán a jugar después de 11 años.
La práctica tuvo una alta intensidad y lógicamente al ser abierto al público no incluyó aspectos estratégicos, pero sirvió para que Los Pumas recibieran el cariño de la gente como en cada provincia que visitan.
Mientras tanto, los All Blacks están en Buenos Aires y aprovecharon la tarde para ir a La Bombonera a ver a Boca ante Racing antes de meterse de lleno en la preparación del partido del sábado próximo a las 18.10, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.
La edición 2025 del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, se pondrá en marcha el sábado próximo 16 de agosto.
En el partido inaugural, el último campeón y el gran dominador del rugby en los últimos años, Sudáfrica, recibirá a Australia en el estadio Ellis Park de Johannesburgo a partir de las 12:10 hora argentina. Solo unas horas después, a las 18:10, será el turno de Los Pumas, que jugarán ante Nueva Zelanda en Córdoba.
El Rugby Championship se disputó por primera vez en el 2012 y Nueva Zelanda se consagró en 9 de las primeras 12 ediciones (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023).
Segundo en la lista aparece Sudáfrica, gracias a las consagraciones de las ediciones de 2019 y 2024, mientras que Australia está tercero con un título, en 2015.
Su mejor actuación fue en el 2020, cuando terminaron segundos al cosechar un triunfo ante Nueva Zelanda, dos empates (contra Australia y Nueva Zelanda) y una derrota también frente a los All Blacks. De todas maneras, esta edición fue reconocida como Tres Naciones debido a la ausencia de Sudáfrica por la pandemia de Covid-19.