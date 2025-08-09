Los Pumas en el Kempes y los All Blacks en La Bombonera, antes del Rugby Championship

Mientras tanto, los All Blacks están en Buenos Aires y aprovecharon la tarde para ir a La Bombonera a ver a Boca ante Racing antes de meterse de lleno en la preparación del partido del sábado próximo a las 18.10, con TV en vivo por ESPN y Disney Plus.

all blacks 1

El historial del Rugby Championship

La edición 2025 del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur, se pondrá en marcha el sábado próximo 16 de agosto.

En el partido inaugural, el último campeón y el gran dominador del rugby en los últimos años, Sudáfrica, recibirá a Australia en el estadio Ellis Park de Johannesburgo a partir de las 12:10 hora argentina. Solo unas horas después, a las 18:10, será el turno de Los Pumas, que jugarán ante Nueva Zelanda en Córdoba.

El Rugby Championship se disputó por primera vez en el 2012 y Nueva Zelanda se consagró en 9 de las primeras 12 ediciones (2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023).

Segundo en la lista aparece Sudáfrica, gracias a las consagraciones de las ediciones de 2019 y 2024, mientras que Australia está tercero con un título, en 2015.

Su mejor actuación fue en el 2020, cuando terminaron segundos al cosechar un triunfo ante Nueva Zelanda, dos empates (contra Australia y Nueva Zelanda) y una derrota también frente a los All Blacks. De todas maneras, esta edición fue reconocida como Tres Naciones debido a la ausencia de Sudáfrica por la pandemia de Covid-19.