Miami Sharks, el equipo de Marcos Galperín y otros socios argentinos, dejará la liga de rugby de Estados Unidos

Aunque en las últimas semanas había dudas sobre el futuro de la franquicia muchos creyeron que continuaría cuando a comienzos de esta semana la MLR distinguió a Milagros Cubelli, argentina y hermana del ex medio scrum de Los Pumas, como la ejecutiva del año.

La CEO de Miami Sharks fue destacada por su "liderazgo e innovación, el éxito del equipo, la excelencia operativa, el crecimiento del negocio y el compromiso de la comunidad".

Embed - Miami Sharks Rugby en Instagram: "What a ride . From sun-soaked training days to playoff lights, from first-time cheers to full-on Shark chants — this season was nothing short of magic. In just our second year, we found more than victories. We found a home. We found a family. To every fan who screamed, believed, danced with Sharkie, or showed up rain or shine — this is yours too. Thanks for making this year unforgettable ."