emily muñoz independiente u de chile 2 Emily Muñoz, la jugadora de futsal que se va de Independiente.

La jugadora que se va de Independiente

Los coletazos del violento enfrentamiento con la U de Chile llegaron hasta otras disciplinas dentro de Independiente. Es que una de sus mejores jugadores del equipo femenino de futsal anunció que se va del Rojo motivada directamente por el altercado con el club chileno.

Se trata de Emily Muñoz, quien justamente es oriunda de Chile y surgió como jugadora en la U de Chile. La propia futbolista anunció que tomó la decisión de irse de Independiente luego del enfrentamiento con la parcialidad del club que la vio crecer.

emily muñoz independiente u de chile Emily Muñoz, la jugadora de futsal que se va de Independiente.

Según anunció la jugadora públicamente: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’. Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande“.