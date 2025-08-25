Ya hay secuelas para Independiente tras el violento episodio.

Ya hay secuelas para Independiente tras el violento episodio.

Desde mediados de la semana pasada que el mundo del fútbol, al menos en Sudamérica, quedó marcado por el cruce de la barrabrava de la U de Chile en su visita a Independiente de Avellaneda. Y ese violento episodio ha empezado a tener repercusiones inesperadas en las últimas horas.

En la noche del miércoles pasado, el partido de octavos de final de Copa Sudamericana entre Independiente y la U de Chile debió suspenderse luego de violentos hechos que comenzaron cuando los hinchas chilenos comenzaron a arrojar objetos contundentes desde su tribuna y luego los barrabravas del Rojo los emboscaron. Más de 100 detenidos de la parcialidad chilena y decenas de heridos fue el resultado.

Ante la espera de la decisión de la CONMEBOL sobre cómo continuará la suerte de los dos equipos en la Copa Sudamericana, ahora se supo que Independiente tendrá una sensible pérdida que nadie hubiera imaginado.

emily muñoz independiente u de chile 2
Emily Muñoz, la jugadora de futsal que se va de Independiente.

Emily Muñoz, la jugadora de futsal que se va de Independiente.

La jugadora que se va de Independiente

Los coletazos del violento enfrentamiento con la U de Chile llegaron hasta otras disciplinas dentro de Independiente. Es que una de sus mejores jugadores del equipo femenino de futsal anunció que se va del Rojo motivada directamente por el altercado con el club chileno.

Se trata de Emily Muñoz, quien justamente es oriunda de Chile y surgió como jugadora en la U de Chile. La propia futbolista anunció que tomó la decisión de irse de Independiente luego del enfrentamiento con la parcialidad del club que la vio crecer.

emily muñoz independiente u de chile
Emily Muñoz, la jugadora de futsal que se va de Independiente.

Emily Muñoz, la jugadora de futsal que se va de Independiente.

Según anunció la jugadora públicamente: “Me dije a mí misma, ‘no puedo estar en este equipo’. Al otro día, hablé con el dirigente de Independiente y lo entendió, porque no quería que yo estuviera en un lugar donde no quería. Me fui a despedir del equipo, porque habíamos armado un buen grupo, pero lo que sucedió es más grande“.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas