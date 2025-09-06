El cepillo de pelo que revoluciona el mundo del cuidado capilar y deja la melena con un brillo especial

cepillo de pelo Este cepillo deja un brillo extra en el cabello. Imagen: Tangle Teezer.

El cepillo de pelo que promete mínima rotura

Este cepillo es rígido y carece de mango, aunque lo que lo hace único es que tiene un sistema de dos tipos de púas semirrígidas patentadas. Fue diseñado para desenredar de una forma rápida y nada agresiva para el cabello. La intención era eliminar los nudos y tirones de la ecuación, pero de paso consiguió dejar el pelo más suave y con un brillo especial.

En resumen se trata de un cepillo para desenredar el pelo que no tiene mango. Hay que tomarlo con la palma de la mano y cuenta con unas cerdas más largas que otras para facilitar el desenredado. Tanto el cuerpo del cepillo como las cerdas están hechas de material plástico.

Gracias a su innovadora tecnología con cerdas de dos longitudes, desenreda causando el mínimo daño y rotura. Este cepillo está pensado para un tipo de cabello estándar, ya sea para desenredar una melena húmeda o seca.

cepillo para cabello Este cepillo de pelo promete el mínimo de rotura y daño. Imagen: Tangle Teezer.

Según Business Insider, esta herramienta de peinado es utilizada por algunas de las celebrities más cotizadas, Victoria Beckham y Emma Watson.