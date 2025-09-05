La ausencia de proteínas y ácidos grasos también puede influir significativamente, así que muchos de los productos creados para contrarrestar el frizz, cuentan con ingredientes que aportan este tipo de elementos en su aplicación.

Los expertos recomiendan lavar el cabello con agua fría si tienes frizz.

Muchos ingredientes que tienes en la cocina de tu hogar, sirven para preparar diferentes tratamientos caseros para el pelo y combatir al frizz. Son una alternativa natural y económica a los productos comerciales para el cuidado del cabello.

Mascarilla casera para pelo sin frizz

Una cucharada de fécula de maíz.

Una taza de té negro bien concentrado.

Una cucharadita de miel de caña.

Tres gotas de aceite esencial de lavanda o romero.

Un frasco con atomizador.

Hierve una taza de agua con dos saquitos de té negro y deja enfriar completamente. Este ingrediente ayuda a sellar la cutícula capilar y aporta brillo. En un recipiente pequeño, mezcla la fécula de maíz con unas cucharadas de té frío hasta que no queden grumos. Luego, agrega al resto del té.

Incorpora la miel de caña, que actúa como un humectante natural, ayuda a mantener la hidratación del cabello y controla el volumen. Si quieres que la mascarilla casera tenga un perfume suave y propiedades calmantes para el cuero cabelludo, suma unas gotas de aceite esencial.

Pelo mojado.jpg Prueba esta mascarilla casera para combatir el frizz. Imagen: Freepik

Vierte toda la mezcla en el frasco con atomizador y agita bien antes de cada uso. Rocía el spray sobre el pelo húmedo, de medios a puntas y deja actuar durante 15 a 30 minutos. Una vez pasado el tiempo, enjuaga con abundante agua tibia y lava el cabello como de costumbre.

Puedes aplicar la mascarilla casera una vez por semana. Si tienes alergia, piel sensible u otra condición dermatológica, antes de usar el tratamiento consulta con un dermatólogo.