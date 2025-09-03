Inicio Sociedad planta
La planta trepadora que es ideal para cultivar en maceta y se transforma en una cascada de flores

Esta planta es una gran aliada para embellecer espacios verdes. Aquí te presentamos todos los secretos a la hora de cuidarla

Paula García
Por Paula García [email protected]
La planta trepadora que puedes cultivar en maceta. Imagen: Freepik

Las plantas trepadoras aportan colores y luminosidad a cualquier ambiente. Son un elemento ideal para jardines y terrazas de todos los tamaños, ya que no ocupan demasiado espacio en el suelo porque se extienden verticalmente por cualquier estructura que elijas. A continuación, te enseñamos todo lo que tienes que saber para cultivar una enredadera en maceta.

Las trepadoras son elementos bonitos para tener en la entrada de casa, un cantero del jardín o directamente en una maceta en el interior del hogar. Resultan útiles para disimular lo que no se quiere enseñar, o bien para vestir una pared o una reja desnuda con follaje verde. Con este toque natural, también puedes conseguir privacidad de tus vecinos.

La bignonia amarilla, tronadora o timboque es una planta trepadora o arbustiva conocida por sus vistosas flores amarillas que atraen polinizadores como mariposas y colibríes al jardín. Aquí, exploramos una guía de cuidados para que cultives esta encantadora especie en una maceta.

Cuidados básicos de la planta

Lo primero para tener en cuenta es que es más fácil cultivar una bignonia mediante esquejes en primavera-verano. También, se pueden sembrar a través de semillas durante la misma estación ya que requieren calor y humedad para brotar. Germinan y crecen súper fácil, todo dependerá de la mano, tiempo y dedicación de quien se ocupe del jardín en casa.

Las flores de la planta de bignonia pueden ser de color naranja, escarlata, salmón, rosa o amarillo. Imagen: Freepik

Elige una maceta que sea lo suficientemente grande para sus raíces y que tenga orificios de drenaje para evitar que el encharcamiento. Un buen drenaje es esencial, y puedes mejorarlo mezclando la tierra con arena gruesa o perlita y compost.

Para el cultivo es necesario que busques un lugar que sea tanto cálido como templado y que reciba sol en forma directa para favorecer la floración. Puedes disponer la maceta en un sitio de semisombra, pero debe recibir luz solar directa un mínimo de seis horas al día.

Es importante tener en cuenta que la bignonia no soporta las heladas, así que en caso de bajas temperaturas, puedes mover la maceta al interior de casa para protegerla. En lo que respecta al riego, necesita agua abundante durante la temporada de calor, mientras que durante el otoño-invierno hay que disminuir la frecuencia.

