Cómo evitar que las hojas del Palo de Brasil se sequen y se doblen

El palo de Brasil es una de las plantas más usadas para decoración de interiores, ya que no necesita de muchos cuidados y atenciones, por lo que es ideal para quienes no se llevan muy bien con la jardinería.
Sin embargo, puede ocurrir que las puntas de las hojas del palo de Brasil se vuelvan amarillas, se sequen y se doblen. A continuación te diremos por qué ocurre esto.
Si las hojas del palo de Brasil están secas, se han doblado o están amarillas, entonces debemos decirte que a esa planta le falta humedad. Siempre se aconseja no regar a diario esta planta, pero si se debe pulverizar o rociar sobre sus hojas un poco de agua, sobre todo en las puntas.
También se aconseja rocíar con agua el palo, y la parte superior de la maceta (es decir la tierra o sustrato), pero sin regarla por completo.
De esta manera las hojas estarán siempre hidratadas y mojadas, y no se secarán. Sin embargo, también puede ocurrir que las hojas se vuelvan marrones o violetas. En este caso, la planta te está diciendo que está podrida, que la has regado demasiado.
En caso de que las hojas del palo de Brasil ya estén muy secas y dobladas, lo que se aconseja realizar es cortar esa puntita con una tijera para podar. De ahora en adelante, deberás acordarte de rociar con agua las puntas de la planta para que no vuelvan a secarse.
En cuanto a la ubicación de la planta, la misma puede estar en el interior, pero cerca de una ventana, para que reciba luz solar al menos unas horas al día.
También puedes colocarla en un pasillo o en una zona del jardín donde no reciba Sol directo, ya que esto puede hacer que se seque rápidamente.