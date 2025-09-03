Cómo evitar que las hojas del Palo de Brasil se sequen y se doblen

También se aconseja rocíar con agua el palo, y la parte superior de la maceta (es decir la tierra o sustrato), pero sin regarla por completo.

Hojas palo de Brasil Si las hojas del palo de Brasil están amarillas, les falta agua.

De esta manera las hojas estarán siempre hidratadas y mojadas, y no se secarán. Sin embargo, también puede ocurrir que las hojas se vuelvan marrones o violetas. En este caso, la planta te está diciendo que está podrida, que la has regado demasiado.

En caso de que las hojas del palo de Brasil ya estén muy secas y dobladas, lo que se aconseja realizar es cortar esa puntita con una tijera para podar. De ahora en adelante, deberás acordarte de rociar con agua las puntas de la planta para que no vuelvan a secarse.

Palo de Brasil (2) Palo de Brasil, una de las plantas más fáciles de cuidar.

En cuanto a la ubicación de la planta, la misma puede estar en el interior, pero cerca de una ventana, para que reciba luz solar al menos unas horas al día.

También puedes colocarla en un pasillo o en una zona del jardín donde no reciba Sol directo, ya que esto puede hacer que se seque rápidamente.