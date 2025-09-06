plantas de lentejas Las lentejas se pueden comer brotadas o cultivar en macetas.

Paso a paso: cómo germinar lentejas en casa y obtener brotes de plantas

Las plantas de lentejas son especies un poco desordenadas, alocadas y para nada uniformes. Este tipo de plantas se obtiene de brotes de legumbres ya cosechadas y es perfecta para preparar una huerta en casa.

La germinación es un proceso por el cual las semillas, frutos y leguminosas dan origen a nuevos brotes o pequeñas plantas. Germinar lentejas en casa es bastante simple. Lo ideal es hacerlo ahora que llega la primavera.