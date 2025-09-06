Las plantas de lentejas crecen muy rápido y pueden ser cultivadas o no en tierra para que se desarrollen. 

Las lentejas son un alimento rico, abundante y nutritivo. Con algunos consejos de jardinería y unos pocos materiales puedes germinar lentejas en casa y obtener brotes o plantas listas para consumir. Toma nota y presta mucha atención.

plantas de lentejas
Las lentejas se pueden comer brotadas o cultivar en macetas.

Paso a paso: cómo germinar lentejas en casa y obtener brotes de plantas

Las plantas de lentejas son especies un poco desordenadas, alocadas y para nada uniformes. Este tipo de plantas se obtiene de brotes de legumbres ya cosechadas y es perfecta para preparar una huerta en casa.

La germinación es un proceso por el cual las semillas, frutos y leguminosas dan origen a nuevos brotes o pequeñas plantas. Germinar lentejas en casa es bastante simple. Lo ideal es hacerlo ahora que llega la primavera.

lentejas brotadas
También puedes plantar directamente las lentejas en la tierra, pero tardan un poco más en crecer.

  1. Mide media taza de lentejas y selecciona solo las enteras. Enjuaga las lentejas en un colador con agua fría.
  2. Coloca las lentejas en un frasco de vidrio grande.
  3. Agrega 4 tazas de agua al frasco de lentejas y cúbrelo con una gasa. Deja las lentejas en remojo toda la noche y sácalas al sol por la mañana.
  4. Al día siguiente, retíralas del agua, escúrrelas bien y repite el proceso hasta que broten.

¿Qué beneficios tienen las lentejas para la salud?

Las lentejas son legumbres o leguminosas con alto contenido proteico. Este alimento suele usarse en ensaladas, rellenos y medallones vegetarianos.

Las lentejas favorecen el aumento de masa muscular, son buenas para el sistema inmunitario y para tratar ciertos tipos de anemia.

lentejas
Las lentejas se pueden comer en guisos, ensaladas frías y rellenos.

  • Las lentejas contienen proteínas y aminoácidos buenos para el desarrollo muscular.
  • Las lentejas son fuente de hierro, un mineral que facilita el transporte de oxígeno por la sangre. Además, el hierro aumenta la energía y también es bueno para el funcionamiento y desarrollo de los músculos.
  • Las fibras de las lentejas reducen los niveles de colesterol en sangre.
  • Es un alimento perfecto para fomentar la pérdida de peso saludable, sin dejar de consumir alimentos y de manera segura. Al ser una legumbre fibrosa, acelera la digestión de los alimentos a la vez que reduce el apetito.
  • Las lentejas son muy buenas para los casos de estreñimiento. Esta legumbre favorece los movimientos intestinales y aumenta el volumen de las heces.
  • Las lentejas, como si fuera poco, alivian los síntomas premenstruales y los síntomas de la menopausia. Contienen compuestos bioactivos que actúan como las hormonas estrogénicas.
  • Una vez que tengas los brotes de lentejas puedes consumirlos crudos o cultivarlos en tierra fértil.

