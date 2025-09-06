Las plantas de lentejas son especies un poco desordenadas, alocadas y para nada uniformes. Este tipo de plantas se obtiene de brotes de legumbres ya cosechadas y es perfecta para preparar una huerta en casa.
La germinación es un proceso por el cual las semillas, frutos y leguminosas dan origen a nuevos brotes o pequeñas plantas. Germinar lentejas en casa es bastante simple. Lo ideal es hacerlo ahora que llega la primavera.
Las lentejas son legumbres o leguminosas con alto contenido proteico. Este alimento suele usarse en ensaladas, rellenos y medallones vegetarianos.
Las lentejas favorecen el aumento de masa muscular, son buenas para el sistema inmunitario y para tratar ciertos tipos de anemia.