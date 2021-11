Con las altas temperaturas y la aproximación del verano, es importante estar alerta ante los síntomas que pueden presentar las mascotas. Los perros padecen el calor ya que su cuerpo no tiene glándulas sudoríparas como las personas y regulan la temperatura del cuerpo a través de los jadeos y eliminan el sudor, por las almohadillas de las patas. La temperatura corporal media de los perros es de e ntre 38 ° C y 39 ° C y pueden soportar hasta 42 ° C.