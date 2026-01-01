Alquileres en Mendoza: casas a $1.200.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú

Adquirir una casa o un departamento no es para nada fácil, y es que muchos, siquiera por un crédito hipotecario han podido llegar, es por eso que deben alquiler. De acuerdo a la cantidad de integrantes de la familia, las necesidades de servicios cambian rotundamente, tanto en lo que ofrece la casa, como el valor de la cuota.
Capital, Godoy Cruz y Maipú son 3 de los departamentos más solicitados en cuanto a alquileres de casas, y las principales búsquedas respetan especialmente un punto: que el valor de la cuota de la vivienda del Gran Mendoza no supere en millón doscientos.
Alquileres en Mendoza: qué busca la gente en las casas
Sitios como Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre reflejan que en la provincia de Mendoza hay una gran oferta de alquiler de inmuebles, variando entre casas y departamentos, dependiendo de la zona. Los valores de las opciones varía notablemente, y es que, de acuerdo al servicio, comodidad y ubicación, el precio cambia.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios de una casa en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de casas en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza
Las principales búsquedas de casas en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere los 900 mil pesos, se destacan las siguientes opciones:
Casa en Maipú
Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. El inmueble cuenta con una superficie de 200 m2, tiene un total de 2 dormitorios, 2 baños y quincho con calefacción central.
El valor del alquiler de la casa es de 700 dólares.
Casa en Godoy Cruz
Este casa en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. La superficie es de 138 m2, cuenta con 3 dormitorios, tiene doble cochera y además tiene patio.
El valor del alquiler de la casa es de $1.200.000.
Casa en Capital
Este casa en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. La superficie es de 160 m2, cuenta con 2 dormitorios, tiene cochera y además es de dos pisos.
El valor del alquiler de la casa es de $1.150.000.