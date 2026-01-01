Durante la noche de este miércoles y en la víspera de Año Nuevo, un nene de 3 años murió ahogado en la pileta de una casa ubicada en la localidad de Quimilí, Santiago del Estero.
Tragedia en Año Nuevo: un nene de tres años murió ahogado horas antes del brindis
Tras alertar el hecho, los familiares llamaron a emergencias y el chiquito fue trasladado en ambulancia hasta el hospital distrital de Suncho Corral donde se constató la muerte.
En medio de la ola de calor, el menor ingresó a una pileta ubicada en el patio de la casa de su tía y, por motivos que aún se investigan, terminó ahogado.
De acuerdo con la información publicada por el portal El Liberal, la Policía recibió un llamado de la enfermera de turno que les informó sobre la muerte y solicitó su presencia en el centro de salud.
La tragedia pasó cerca de las 22 en la ciudad de Quimilí, ubicada a unos 200 km de la capital provincial. El menor fue identificado como G.M.M. con domicilio en el paraje Las Tinajas, departamento de Moreno.
Minutos antes de la medianoche, los efectivos entrevistaron a la mamá del nene, una joven de 26 años, quien contó cómo se desencadenaron los hechos.
Ahora, las autoridades esperan los resultados de las pericias médico-forenses para determinar cómo se produjo la muerte del menor.