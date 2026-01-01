Tragedia en Año Nuevo: un nene de tres años murió ahogado horas antes del brindis

De acuerdo con la información publicada por el portal El Liberal, la Policía recibió un llamado de la enfermera de turno que les informó sobre la muerte y solicitó su presencia en el centro de salud.

La tragedia pasó cerca de las 22 en la ciudad de Quimilí, ubicada a unos 200 km de la capital provincial. El menor fue identificado como G.M.M. con domicilio en el paraje Las Tinajas, departamento de Moreno.

policia de noche Las autoridades esperan las pericias forenses para concluir con la investigación.

Minutos antes de la medianoche, los efectivos entrevistaron a la mamá del nene, una joven de 26 años, quien contó cómo se desencadenaron los hechos.

Ahora, las autoridades esperan los resultados de las pericias médico-forenses para determinar cómo se produjo la muerte del menor.