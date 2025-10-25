Numerología: cuáles son los números de la suerte de hoy sábado 25 de octubre

La mencionada disciplina nos dice que el 25 es un número de fuerte carga energética porque cuenta con las vibras del 2, del 5 y también del 7 (dígito obtenido tras sumar 2 y 5). Por esta razón, hoy es un día marcado por la intuición, la cooperación, la libertad, el cambio, la aventura y el aprendizaje.

En este sentido, si tomamos decisiones vinculadas a esos temas, debemos tener bien presentes los números de la suerte que le corresponden a nuestro signo del zodíaco. De esta forma, transitaremos por el camino del éxito y la fortuna.