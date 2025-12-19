La construcción más gigante del planeta Tierra: una represa colosal con ascensores para embarcaciones

Millones de metros cúbicos de hormigón y una masa de agua tan inmensa que su acumulación llegó a producir efectos físicos medibles a escala planetaria. Es una construcción que no solo ocupa espacio, redistribuye peso sobre la superficie del planeta Tierra

Represa

Como es esta construcción única en el planeta Tierra

Uno de los aspectos más sorprendentes de esta construcción es su relación con el barco. Lejos de bloquear el tránsito, la represa incorpora esclusas y ascensores para barcos, capaces de elevar embarcaciones completas para que continúen su recorrido. El río cambia de nivel, pero el barco sigue avanzando, como si atravesara un edificio en lugar de una obra hidráulica.

Algunas de las características de esta construcción única en el planeta Tierra son