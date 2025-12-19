La construcción más gigante del planeta Tierra: una represa colosal con ascensores para embarcaciones

La construcción de grandes obras suele asociarse a tierra firme, a ciudades que crecen hacia arriba o a infraestructuras que siguen el curso natural del paisaje. Sin embargo, en un punto específico del planeta Tierra, la ingeniería humana decidió ir más allá
Sobre el río Yangtsé, en China, se levanta la Presa de las Tres Gargantas, considerada la construcción más gigante jamás realizada en el planeta Tierra. No destaca por su altura, sino por la cantidad de materia que concentra en un solo lugar.
Millones de metros cúbicos de hormigón y una masa de agua tan inmensa que su acumulación llegó a producir efectos físicos medibles a escala planetaria. Es una construcción que no solo ocupa espacio, redistribuye peso sobre la superficie del planeta Tierra
Como es esta construcción única en el planeta Tierra
Uno de los aspectos más sorprendentes de esta construcción es su relación con el barco. Lejos de bloquear el tránsito, la represa incorpora esclusas y ascensores para barcos, capaces de elevar embarcaciones completas para que continúen su recorrido. El río cambia de nivel, pero el barco sigue avanzando, como si atravesara un edificio en lugar de una obra hidráulica.
Algunas de las características de esta construcción única en el planeta Tierra son
- Ubicación estratégica: construida en China, sobre el río Yangtsé, eje histórico y económico del país.
- Embalse gigantesco: el lago artificial se extiende por cientos de kilómetros, alterando paisajes y ecosistemas.
- Ascensores para barcos: una solución única que permite elevar embarcaciones completas en pocos minutos. Antes de la represa, muchos tramos del Yangtsé eran difíciles o peligrosos para el tránsito de embarcaciones
- Impacto humano: más de un millón de personas fueron desplazadas para permitir la construcción de la represa.
- La central hidroeléctrica que depende de esta la represa produce una cantidad de electricidad sin precedentes, suficiente para abastecer a decenas de millones de hogares