El Jury de Enjuiciamiento avanzó con el proceso de juicio político al suspendido juez penal Sebastián Sarmiento al aceptarle parcialmente un planteo de nulidad. El magistrado había sido suspendido por 13 a 8 al cierre de la deliberación y votación secreta del jueves 11 de diciembre en el Jury de Enjuiciamiento.
El Jury de Enjuiciamiento confirmó que el juez Sebastián Sarmiento irá a juicio político en 2026
El Jury de Enjuiciamiento le explicó a Sebastián Sarmiento los motivos de la decisión por 13 a 8 y justificó el no registro individual de la votación que el juez había reclamado
Un día después, Sarmiento pidió que la decisión sea declarada nula ya que, reclamó, no se revelaron cómo votó cada uno de los 21 miembros del Jury y tampoco los fundamentos.
El Jury le contestó a Sebastián Sarmiento
Este jueves, el Jury de Enjuiciamiento que preside Dalmiro Garay -titular de la Suprema Corte de Justicia- le contestó a través de una resolución que da cuenta de que Sebastián Sarmiento será llevado a juicio político por haberse hallado, en una serie de denuncias por mal desempeño, motivos y elementos suficientes como para que el proceso sea ventilado y resuelto en el debate.
Esto fundamentó el Jury de Enjuiciamiento para contestarle acerca de la fundamentación: "La posición de la mayoría entendió que en la etapa preliminar en la que nos encontramos, luego de haber analizado las denuncias y el descargo del acusado (Sebastián Sarmiento), estaban dadas provisionalmente las condiciones a fin de proseguir con el juicio toda vez que las posibles faltas o conductas endilgadas en la denuncia, conforme las circunstancias de hecho y derecho descriptas, encuadraban en aquellas que eran competencia del Tribunal (de Jury) y resultaban lo suficientemente importantes para examinar en debate oral las pruebas ofrecidas y a ofrecerse para resolver después la procedencia -o no- en el fallo definitivo".
En lo referido a la votación del 11 de diciembre que terminó 13 a 8, el Jury respondió que había sido obligatoriamente "nominal" y resuelta por "mayoría calificada" y que esa obligación no alcanzaba a la registración de los votos.
Ahora, comenzó a correr el plazo para que el juez Sarmiento y la parte acusadora del futuro juicio político (la Procuración de la Corte) reúnan las pruebas pertinentes para dar inicio al proceso, que se estima será antes de la feria judicial de invierno.
Mientras, el juez tiene embargado el 50% del sueldo y cobra el 50% restante.
A la par, el Consejo de la Magistratura de Neuquén tiene en carpeta al juez Sebastián Sarmiento como serio aspirante a hacerse cargo del cargo de juez de la cárcel en Zapala, a más de 200 km de la capital.