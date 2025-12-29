Renunció a un cargo en la AFA el camarista federal de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci

Juan Ignacio Pérez Curci.jpg El camarista federal de Mendoza Juan Ignacio Pérez Curci renunció a un cargo en la AFA para evitarse un "conflicto ético" tras la imputación de Chiqui Tapia.

Renuncias de magistrados que integran la AFA

El antecedente inmediato fue el planteo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que pidió a la Corte Suprema que disponga el cese de funciones de todos los jueces nacionales que integran tribunales disciplinarios del fútbol.

La salida del camarista federal de Mendoza de la AFA se suma a las renuncias de otros magistrados federales y ex magistrados federales que ocupan cargos de poder en la institución rectora del fútbol argentino.

Como Diego Barroetaveña, quien presidirá la Cámara de Casación Federal desde 2026 y en las últimas horas dejó de integrar el Tribunal de Ética de la AFA. Antes lo había hecho Néstor Barral, juez federal de San Martín, quien renunció al Tribunal de Disciplina tras la sanción al presidente de Estudiantes de La Plata, Sebastián Verón.

Otros magistrados y funcionarios que dimitieron a sus cargos en la AFA: Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional porteño, y Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería e hijo del camarista de la Casación Federal Carlos Mahiques.

chiqui tapia Claudio "Chiqui" Tapia.

Cuando la Corte Suprema llama a camaristas para ser conjueces

El hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté incompleta por tres vacantes sobre seis cargos obliga al máximo tribunal de Justicia a convocar a camaristas federales de provincias para resolver casos donde los tres supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no alcanzan la unanimidad.

Rosatti, Rosenkratz y Lorenzetti.jpg Los 3 jueces de la Corte nacional: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes podrían ser llamados a intervenir en el caso de la AFA en 2026.

Como en el caso del camarista federal mendocino Gustavo Castiñeira de Dios, quien fue convocado por la Corte nacional para completar el máximo tribunal y resolver el caso del mendocino Andrés Di Césare, quien apeló en Buenos Aires la condena a prisión perpetua por femicidio en perjuicio de Julieta González, ocurrido en 2016.

Este caso tuvo tres sentencias en Mendoza: en 2019, condena por homicidio simple y 18 años de cárcel; en 2021 condena recaratulada por la Corte de Mendoza como femicidio y prisión perpetua y en 2022 la confirmación, en la Corte local, de esa decisión, lo que obligó a Di Césare a acudir a la Corte nacional.