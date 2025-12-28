Ninguna ley de Javier Milei en 10 meses: la oposición marcó la agenda legislativa en sesiones ordinarias de 2025

javier milei congreso diputados nacionales El presidente Javier Milei en el Congreso de la Nación.

Solo las 2 aprobadas en extraordinarias este viernes fueron impulsadas por el oficialismo: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia fiscal.

Javier Milei y los vetos presidenciales

El presidente Javier Milei recurrió a su facultad de veto en 7 oportunidades. Sin embargo, en un desafío a la autoridad presidencial, el Congreso logró insistir y revertir 3 de esos vetos, sosteniendo las leyes a pesar de la negativa de la Casa Rosada.

La oposición utilizó una herramienta técnica poco frecuente para forzar el debate: los emplazamientos a comisión. Mientras que históricamente el máximo anual era de 3, en 2025 se registraron 20, lo que obligó al oficialismo a tratar temas que prefería evitar.

Por primera vez en años, el Congreso mostró sus dientes ante el Ejecutivo al rechazar 4 decretos de facultades delegadas y un DNU, limitando el margen de maniobra del Presidente.

En tanto, un informe de Directorio Legislativo mostró que de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, lo que demostró la falta de acuerdos para establecer una agenda parlamentaria común.

A pesar de este panorama de debilidad numérica, el oficialismo confía en que la nueva composición del Congreso tras las recientes elecciones de octubre (que ya permitió la aprobación del Presupuesto 2026 este viernes) cambie la dinámica de “defensa” a una de “ataque”, permitiendo al Gobierno recuperar la iniciativa legislativa en 2026.