El Congreso finalizó un 2025 marcado por la confrontación y la parálisis administrativa. Con apenas 11 leyes sancionadas durante el período ordinario y 2 en tiempo de extraordinarias, este año se convirtió en el de menor productividad legislativa de los últimos 10 años, lo que reflejó un escenario de extrema polarización donde el oficialismo de Javier Milei operó en minoría y la oposición logró imponer su propia agenda de emergencia.
Ninguna ley de Javier Milei en 10 meses: la oposición marcó la agenda legislativa en sesiones ordinarias de 2025
Por primera vez en años, el Poder Legislativo limitó el margen de maniobra presidencial. La mitad de las 22 sesiones fueron especiales por falta de acuerdos en la agenda parlamentaria.
El informe de cierre de año, que difundió Noticias Argentinas, reveló un dato contundente. De las pocas normas que lograron ver la luz, ninguna fue un proyecto impulsado originalmente por el jefe de Estado durante las ordinarias, es decir, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.
De las 11 leyes aprobadas, 8 fueron iniciativas de la oposición (como, por ejemplo, el Financiamiento Universitario, aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás) y 3 fueron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior.
Solo las 2 aprobadas en extraordinarias este viernes fueron impulsadas por el oficialismo: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia fiscal.
Javier Milei y los vetos presidenciales
El presidente Javier Milei recurrió a su facultad de veto en 7 oportunidades. Sin embargo, en un desafío a la autoridad presidencial, el Congreso logró insistir y revertir 3 de esos vetos, sosteniendo las leyes a pesar de la negativa de la Casa Rosada.
La oposición utilizó una herramienta técnica poco frecuente para forzar el debate: los emplazamientos a comisión. Mientras que históricamente el máximo anual era de 3, en 2025 se registraron 20, lo que obligó al oficialismo a tratar temas que prefería evitar.
Por primera vez en años, el Congreso mostró sus dientes ante el Ejecutivo al rechazar 4 decretos de facultades delegadas y un DNU, limitando el margen de maniobra del Presidente.
En tanto, un informe de Directorio Legislativo mostró que de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, lo que demostró la falta de acuerdos para establecer una agenda parlamentaria común.
A pesar de este panorama de debilidad numérica, el oficialismo confía en que la nueva composición del Congreso tras las recientes elecciones de octubre (que ya permitió la aprobación del Presupuesto 2026 este viernes) cambie la dinámica de “defensa” a una de “ataque”, permitiendo al Gobierno recuperar la iniciativa legislativa en 2026.