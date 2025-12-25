Anhelo de Navidad para Javier Milei: reformar con amplios consensos

javier milei con mameluco Javier Milei contó que tiene 14 mamelucos de YPF. Foto: Presidencia de la Nación

Expresiones de aduladores del poder, sin ponderación de sus acciones, conocemos muchas. Son las que terminan derivando la política en una cuasi religión sectaria en la que la palabra del líder es sacralizada y las mentes van adormeciendo su conciencia crítica. Toda una advertencia.

Entre las batallas que está dando el gobierno, bien debe atribuirse al presidente libertario la que se sintetiza en el equilibrio fiscal -ya un signo de época poco rechazado- que se acompaña desde la racionalización del Estado y la estabilidad de las variables, no sin sacrificios de la población.

Esto implica un cambio estructural en la política, aún mayor que la apertura económica y la desregulación que deben ser matizadas según los casos y los sectores, pero no tomarse como un dogma ejecutado por fanáticos.

Al comenzar la segunda etapa de su gobierno, persisten señales de Milei algo ambivalentes respecto de la importancia que le da a la gobernabilidad a partir de acuerdos con la oposición más dialoguista, fuera de la negociación que ha hecho con el kirchnerismo por los cargos en la Auditoría General de la Nación.

javier milei El presidente Javier Milei. Noticias Argentinas

La verdaderas reformas perdurables, son las que nacen como fruto de los consensos mayoritarios, no de impulsos arrolladores ni del "vamos por todo" que ya hemos vivido. Con el debate del Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación, se abre una oportunidad de superación para el país, siempre que Javier Milei sepa comprender que sus proyectos son susceptibles de análisis y eventualmente de mejoras. En todo caso, se sabe que en política "lo perfecto es enemigo de lo bueno".

La otra batalla, la que aborda los valores relativos a la cultura del trabajo digno, la solidaridad y la ética resulta más viable con acuerdos generales y, sobre todo, comulgando con el ejemplo desde los gobernantes.