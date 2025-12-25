Javier Milei prepara una cumbre de derecha con presidentes de otros países

milei lula mercosur El último encuentro del Mercosur la semana pasada en Brasil.

La "nueva Sudamérica" que sueña Javier Milei

Durante la reciente cumbre del Mercosur, el mandatario deslizó algunas de sus intenciones al hablar de “la nueva Sudamérica” respecto al desembarco del conservadurismo en el continente. “Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”, sentenció.

Con varios de sus pares con sintonía ideológica, y alineamiento con el republicano Donald Trump en Estados Unidos, ya se reunió en privado o los visitó en sus respectivos países. Sin embargo, una importante fuente reveló que Javier Milei tiene intenciones de concretar durante el 2026 una encuentro conjunto para funcionar como bloque y potenciar la batalla cultural en defensa de la vida, la propiedad privada y la libertad.

Se trata de una idea incipiente que no tiene fecha concreta, pero el objetivo madura en varios de los despachos que lo rodean, lo que podría finalmente suceder en los próximos meses.