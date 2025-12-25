Victoria Villarruel calificó al biógrafo de Javier Milei como un "señor extremadamente rubio"

La vicepresidenta y titular del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, cruzó este jueves de Navidad al "señor extremadamente rubio" Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei, quien la criticó por el presupuesto dela Cámara Alta.
Márquez había respondido un tuit que contenía una declaración de Villarruel en la que afirmaba que las arcas del Senado entrarían en rojo, si es que el Poder Ejecutivo no actualizaba las partidas para su funcionamiento.
“Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen”, escribió Márquez en su cuenta de X. Días atrás el escritor protagonizó otra polémica cuando dijo que era una mala noticia que Cristina Kirchner continuara viva.
Villarruel respondió rápidamente: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”.
“Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que sí, las estoy haciendo”, sentenció la vicepresidenta de la Nación.
El miércoles Victoria Villarruel evidenció su malestar con el presidente Javier Milei e y reclamó públicamente por la falta de fondos en la Cámara de Senadores. Asimismo, envió guiños a la Iglesia Católica en tensión con el Poder Ejecutivo.
“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, cuestionó, luego de una actividad que protagonizó en la Cámara Alta ante los acreditados del Congreso y que fue difundida en las últimas horas.
En la misma línea, precisó que “no pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”.
Sin embargo, desde Casa Rosada advierten que se encuentran en pleno proceso de modificación de partidas que corregirá la situación.