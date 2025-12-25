Victoria Villarruel calificó al biógrafo de Javier Milei como un "señor extremadamente rubio"

tuits biografo de milei victoria villarruel

La respuesta de Villarruel al "señor extremadamente rubio"

Villarruel respondió rápidamente: “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Que existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”.

“Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que sí, las estoy haciendo”, sentenció la vicepresidenta de la Nación.

nicolas marquez Nicolás Márquez, el biógrafo de Javier Milei. Foto: El País

El miércoles Victoria Villarruel evidenció su malestar con el presidente Javier Milei e y reclamó públicamente por la falta de fondos en la Cámara de Senadores. Asimismo, envió guiños a la Iglesia Católica en tensión con el Poder Ejecutivo.

“A partir de diciembre estamos entrando en rojo, y eso que nos hemos administrado austeramente”, cuestionó, luego de una actividad que protagonizó en la Cámara Alta ante los acreditados del Congreso y que fue difundida en las últimas horas.

En la misma línea, precisó que “no pasó nunca que haya un cero en uno de los incisos. Máxime, cuando Diputados sí lo tiene reconocido”.

Sin embargo, desde Casa Rosada advierten que se encuentran en pleno proceso de modificación de partidas que corregirá la situación.