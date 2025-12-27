Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 con la frase que lo identificó en la campaña

menem bullrich santilli Martín Menem, Patricia Bullrich y Diego Santilli, tres de los protagonistas de la jornada en el Senado. Fuente: redes sociales

En la misma dirección se expresó Patricia Bullrich, titular del bloque libertario: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó una foto con su equipo y afirmó: “Con Milei, orden y equilibrio fiscal”.

La Ley de Inocencia Fiscal, otro triunfo para Milei

Milei también se refirió a la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, "que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar. Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a $100 millones, y el de evasión agravada a $1.000 millones".

También se modificó el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, "dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal".

Y recalcó Milei que "se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)", destacó Milei en su cuenta oficial de X.