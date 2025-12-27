Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 con la frase que lo identificó en la campaña

Eufórico y casi sobre la medianoche del viernes, el presidente Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026, fundamental para su proyecto de gobierno, con un posteo en sus redes sociales y la frase que lo identifica desde la época de la campaña electoral.
“Viva la Libertad carajo”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X, poco después de haberse conocido la votación en el Senado, con 46 sufragios a favor, 25 en contra y una abstención.
El mandatario calificó la votación como un hecho histórico: "No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal".
En la misma dirección se expresó Patricia Bullrich, titular del bloque libertario: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, publicó una foto con su equipo y afirmó: “Con Milei, orden y equilibrio fiscal”.
La Ley de Inocencia Fiscal, otro triunfo para Milei
Milei también se refirió a la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, "que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar. Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a $100 millones, y el de evasión agravada a $1.000 millones".
También se modificó el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, "dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal".
Y recalcó Milei que "se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)", destacó Milei en su cuenta oficial de X.