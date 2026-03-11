Quince años de cárcel para el empleado datero que participó del robo y crimen en un lubricentro

Este miércoles se le puso punto final -al menos en primera instancia- a la investigación por uno de los hechos de inseguridad más recordados en Mendoza de los últimos años: el crimen de Martín Norberto Salzmann (51) en su lubricentro de Guaymallén. Su empleado, que actuó como datero de la banda de ladrones, fue condenado a 15 años de prisión.
Se dictó la sentencia contra Ariel Quarñolo (31) por el crimen de Martín Salzmann (51), ocurrido hace más de 3 años en Guaymallén
Ariel Colo Quarñolo (31) ya había sido declarado culpable de homicidio en ocasión de robo por un jurado popular el viernes pasado. Restaba definir la cantidad de años de prisión que iba a recibir, en una escala penal de entre 10 y 25 años.
Este miércoles se realizó la audiencia de cesura en el juicio donde el fiscal Fernando Guzzo solicitó una condena a 14 años y 4 meses, la querellante oficial Claudia Vélez pidió 16 años y los abogados defensores Fernando Peñaloza y Natalia Lorenzo pidieron 13 años y 4 meses.
Finalmente el juez Mauricio Juan dictó una sentencia de 15 años de prisión contra el empleado del lubricentro. De todos los condenados en la causa penal fue el que menor pena recibió.
El crimen del dueño del lubricentro
El 16 de febrero de 2023, cerca de las 15, una banda de asaltantes ingresó al lubricentro Penta ubicado en calle Mitre, a metros del cruce con Mathus Hoyos, en Bermejo, Guaymallén. Los malvivientes estaban armados y tenían guantes en sus manos. Rápidamente redujeron a una joven y comenzaron a exigirle el dinero que estaba en una caja fuerte. Se dirigieron hasta el fondo del comercio que colinda con la casa familiar.
Martín Salzmann, el propietario del lugar, salió al patio interno alertado por los ruidos. Los delincuentes lo redujeron tras un golpe en la cabeza con una barreta y segundos después efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo. El hombre murió a los pocos segundos, delante de su propia hija.
Los autores del crimen huyeron con la caja fuerte que tenía una suma de dinero en dólares que el comerciante había comprado pocos días atrás ya que tenía planeadas unas vacaciones en Brasil junto con su hija, su pareja y sus padres -estos últimos ya lo estaban esperando en la frontera-. La teoría de la Fiscalía es que el empleado del lubricentro, Ariel Colo Quarñolo, fue quien brindó el dato sobre el dinero y el funcionamiento del local.
A fines del año pasado, en un juicio abreviado, fueron condenados los autores materiales del robo y crimen. Martín Pincho Falcón (36) recibió 23 años y medio de cárcel, Polo Palacios y Zurdo Romero fueron condenados a 22 años y medio, y Brian Cubito Garro (28) a 15 años y medio.