Quince años de cárcel para el empleado datero que participó del robo y crimen en un lubricentro

asesinatos en mendoza normerto martin salzmann 7.jpg Martín Salzmann, la víctima fatal del crimen.

Finalmente el juez Mauricio Juan dictó una sentencia de 15 años de prisión contra el empleado del lubricentro. De todos los condenados en la causa penal fue el que menor pena recibió.

El crimen del dueño del lubricentro

El 16 de febrero de 2023, cerca de las 15, una banda de asaltantes ingresó al lubricentro Penta ubicado en calle Mitre, a metros del cruce con Mathus Hoyos, en Bermejo, Guaymallén. Los malvivientes estaban armados y tenían guantes en sus manos. Rápidamente redujeron a una joven y comenzaron a exigirle el dinero que estaba en una caja fuerte. Se dirigieron hasta el fondo del comercio que colinda con la casa familiar.

Martín Salzmann, el propietario del lugar, salió al patio interno alertado por los ruidos. Los delincuentes lo redujeron tras un golpe en la cabeza con una barreta y segundos después efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo. El hombre murió a los pocos segundos, delante de su propia hija.

cámaras salzmann 3.jpg Colo Quarñolo y uno de sus cómplices del robo y crimen.

Los autores del crimen huyeron con la caja fuerte que tenía una suma de dinero en dólares que el comerciante había comprado pocos días atrás ya que tenía planeadas unas vacaciones en Brasil junto con su hija, su pareja y sus padres -estos últimos ya lo estaban esperando en la frontera-. La teoría de la Fiscalía es que el empleado del lubricentro, Ariel Colo Quarñolo, fue quien brindó el dato sobre el dinero y el funcionamiento del local.

A fines del año pasado, en un juicio abreviado, fueron condenados los autores materiales del robo y crimen. Martín Pincho Falcón (36) recibió 23 años y medio de cárcel, Polo Palacios y Zurdo Romero fueron condenados a 22 años y medio, y Brian Cubito Garro (28) a 15 años y medio.