Entre las últimas horas del sábado y las primeras del domingo se produjeron dos muertes en accidentes de tránsito en Mendoza.
Dos muertos en accidentes de tránsito en Mendoza
En San Rafael un auto atropelló a un peatón que murió en el acto. En Maipú falleció un motociclista que chocó contra un árbol
Dos hombres, uno de 55 años, y otro de 35, fueron las víctimas fatales de estos hechos.
Uno de los accidentes ocurrió en el distrito sanrafaelino de Real del Padre y el otro fue en Maipú.
Accidente fatal en Real del Padre
A las 23.40 del sábado un hombre de 55 años murió como consecuencia de haber sido atropellado por un un automóvil que conducía una mujer de 51 años.
Fue en la Ruta 200, a 1.500 metros de la Ruta 302, en Real del Padre, San Rafael.
Un VW 1500 circulaba de sur a norte por Ruta 200 cuando impactó a un peatón que circulaba por la misma arteria en sentido sur a norte.
Se hizo presente personal médico del Centro de Salud de Jaime Prats, cuyos profesionales asistieron a la víctima y constataron el fallecimiento en el lugar del accidente.
Se practicó el dosaje de alcohol a la conductora del rodado, aque dio resultado negativo.
Accidente fatal en Maipú
A las 6.15 de este domingo, en Don Bocso al 2.100 de Maipú, un hombre de 35 años chocó su Motomel 110 c.c. con un árbol.
El conductor circulaba por calle Don Bosco en sentido sur a norte y por causas que se investigan, perdió el dominio del rodado e impactó contra un árbol ubicado al costado de la calzada.
Personal policial y del SEC constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar del hecho.