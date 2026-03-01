Dos muertos en accidentes de tránsito en Mendoza

accidente fatal en real del padre Así quedó el frente del auto que atroplleó y mató a un peatón en Real del Padre. Foto: Ministerio de Seguridad

Accidente fatal en Real del Padre

A las 23.40 del sábado un hombre de 55 años murió como consecuencia de haber sido atropellado por un un automóvil que conducía una mujer de 51 años.

Fue en la Ruta 200, a 1.500 metros de la Ruta 302, en Real del Padre, San Rafael.

Un VW 1500 circulaba de sur a norte por Ruta 200 cuando impactó a un peatón que circulaba por la misma arteria en sentido sur a norte.

Se hizo presente personal médico del Centro de Salud de Jaime Prats, cuyos profesionales asistieron a la víctima y constataron el fallecimiento en el lugar del accidente.

Se practicó el dosaje de alcohol a la conductora del rodado, aque dio resultado negativo.

accidente fatal en maipu La moto del infortunado conductor que murió en Maipú. Foto: Ministerio de Seguridad

Accidente fatal en Maipú

A las 6.15 de este domingo, en Don Bocso al 2.100 de Maipú, un hombre de 35 años chocó su Motomel 110 c.c. con un árbol.

El conductor circulaba por calle Don Bosco en sentido sur a norte y por causas que se investigan, perdió el dominio del rodado e impactó contra un árbol ubicado al costado de la calzada.

Personal policial y del SEC constataron el fallecimiento del motociclista en el lugar del hecho.