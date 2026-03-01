Carnaval hombre muerte Decapitado: un hombre que iba en moto murió al no ver la cuerda de corte del tránsito y su hijo sufrió lesiones leves.

De acuerdo a dicho de las autoridades municipales, los empleados de la comuna y un grupo de vecinos fueron quienes decidieron colocar una cuerda para cortar la calle, para realizar un desfile de murgas, y la tensaron a baja altura, pero no había un cartel visible que indicaba el corte de tránsito de la arteria ya que no habría estado señalizado correctamente.

Al momento que el motociclista y su hijo pasaron por ese lugar, no advirtieron que había colocada una cuerda tirante, la que impactó justo en el cuello del conductor. Esto le provocó una profunda herida que le provocó la muerte en pocos minutos.

Tras el violento impacto, una ambulancia pudo trasladarlo de urgencia a un centro de salud, donde minutos después falleció como consecuencia de las heridas sufridas.

El hijo de la víctima sufrió lesiones en su cuerpo y fue atendido por los médicos, quienes informaron que está fuera de peligro. Ante la conmoción que generó el accidente en el barrio, se decidió suspender la murga que se iba a desarrollar en esa calle.

Efectivos policiales y peritos de Policía Científica trabajaron en la zona del accidente, mientras que personal de la Fiscalía trataba de determinar las responsabilidades legales por la colocación del obstáculo en la vía pública que derivó en el desenlace fatal.

La reacción de los vecinos.

Poco después del lamentable suceso, comenzaron a publicarse comentarios en las redes, de la gente que había presenciado el trágico hecho. “Gente, yo pasé por ahí con la moto, y no se veía la soga. Yo zafé de pedo”, escribió un usuario en Insragram. “Ninguna señalización ni camioneta del municipio, una irresponsabilidad absoluta”, aseguró otro.

“Cuando cortan las calles por esta clase de eventos tiene que ser con los vehículos de la municipalidad”, indicó un vecino indignado. “Que hagan las murgas en el parque de la cervecería o en calles de poca circulación. 12 de Octubre es avenida de circulación rápida”, opinó un hombre que vive muy cerca del lugar del incidente.

La Policía inició una investigación para tratar de determinar las responsabilidades del caso. Se estudia la hipótesis de que se tratara de una trampa tendida de forma intencional, y la posibilidad de un accidente por negligencia.