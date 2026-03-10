Inicio Policiales Maipú
Un tren carbonero arrolló a un auto en Maipú y el automovilista sufrió solo lesiones leves

El choque ocurrió en el cruce de Videla Castillo y las vías. El hombre no sufrió lesiones de gravedad

Por Redacción de UNO [email protected]
El accidente ocurrió en Maipú. El automovilista sufrió lesiones leves.

Un automovilista resultó herido luego de que fuera impactado por un tren en el cruce de Videla Castillo y las vías, en Maipú. El accidente ocurrió alrededor de las 18.30 de este martes.

De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor del vehículo intentó atravesar el paso y fue embestido por el transporte cargado con carbón, cuyo maquinista no sufrió lesiones.

El conductor no sufrió lesiones de gravedad pero sí un fuerte shock por el impacto.

El accidente ocurrió en el cruce de Videla Castillo y las vías, en Maipú

En tanto, la formación quedó descarrilada en el lugar pasadas las 21.

En el accidente trabajaron efectivos de la subcomisaría de Tropero Sosa junto con personal de Tránsito.

