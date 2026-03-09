Cruce de acusaciones entre la ministra Latorre y el sindicato de los petroleros por un derrame

Jimena Latorre. Ministra de Energía y Ambiente de Mendoza La ministra de Energía y Ambiente Jimena Latorre. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

"El riesgo era muy alto porque además de esa contaminación, teníamos pronóstico de fuertes tormentas lo que aumentaba el peligro, porque ponía en riesgo la salud de las personas, porque el agua podía arrastrar el crudo", contó.

Ante ese panorama, el Ministerio de Ambiente decidió denunciar la situación ante la Justicia y llamar de inmediato a la Policía para que actuara la fuerza pública, tal y como lo contó la ministra Latorre en un posteo que publicó este lunes.

Latorre denuncia contra el gremio

Los delitos de los que se acusó al gremio de petroleros

En su posteo, Latorre detalló que la denuncia que hizo el director de Gestión Ambiental en la fiscalía de Asuntos Ambientales fue por "la posible comisión de los delitos de “obstrucción o impedimento de las funciones de funcionario público, atentado contra la salud pública y desobediencia”.

Y cerró su posteo remarcando que "ningún interés sectorial (en alusión a la medida de fuerza del gremio de Petroleros) puede estar por encima del cuidado del ambiente y la salud de los mendocinos".

Lo cierto es que luego de que llegara la Policía, el sindicato depuso su actitud y permitió el ingreso del personal y de las maquinarias necesarias para remover la tierra contaminada y el trabajo de saneamiento se terminó pasado el mediodía de este lunes.

Ahora habrá que ver cómo avanza la causa que está en manos del fiscal Sebastián Capizzi.

"Decidimos avanzar con la denuncia porque este accionar del gremio del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo de Cuyo no es nuevo. Podríamos decir que ya es un modus operandi que se viene repitiendo en toda la provincia, pero ahora cruzaron un límite peligroso, porque pusieron en riesgo la salud de los mendocinos", insistió Fernández.

La versión del sindicato

Lejos de la versión oficial, el sindicato de Jerárquicos del Petróleo de Cuyo "desmintió" a la ministra Jimena Latorre.

Los petroleros aseguraron que la línea de tiempo en la que sucedieron los hechos "desmorona" cualquier intento de responsabilizar a los trabajadores por lo ocurrido.

Según esta versión, el jueves 5 de marzo se produjo el incidente ambiental y en ese momento la actividad laboral se desarrollaba con normalidad y bajo las condiciones operativas dictadas por la empresa.

Y fue el viernes 6 de marzo cuando los trabajadores iniciaron la medida de acción directa "debidamente notificada y enmarcada en el conflicto colectivo vigente".

"Por lo tanto, existe una desconexión temporal absoluta entre el hecho ambiental y la medida sindical. Pretender que el gremio es responsable de un incidente ocurrido antes del inicio de su asamblea no solo es falso, sino que evidencia un intento de desviar la atención sobre las responsabilidades operativas y de mantenimiento que corresponden exclusivamente a la operadora", dijeron desde el gremio.

De acuerdo con el sindicato, la medida gremial no fue una acción improvisada. Por el contrario, según advirtieron, los trabajadores cumplieron con todos los pasos legales correspondientes, tramitando el conflicto ante la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza.

"Sin embargo, en un claro gesto de desinterés por la resolución del conflicto, la empresa Petróleo Sudamericano S.A. no compareció a la audiencia fijada", continuaron.

Y concluyeron: "Ante esta incomparecencia, la entidad sindical quedó en total libertad de acción conforme con la normativa laboral vigente, procediendo a la retención de tareas que la Ministra hoy cuestiona".