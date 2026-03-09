El presunto narco Pato Lucas va a juicio: cómo funcionaba el circuito de drogas VIP

imagen.png El juicio por narcotráfico se realizará en la Justicia Federal.

Narcotráfico VIP

A fines de 2024, un llamado anónimo alertó a las autoridades sobre lo que ocurría y desató una investigación. El denunciante básicamente dijo que un joven conocido como Pato Lucas, que vivía en las coquetas Torres Leloir -en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz- venía drogas ya sea repartiéndolo en su auto Honda Accord negro o en un local de la galería Tonsa.

El sospechoso fue identificado como Lucas Nahuel Corral, quien para entonces tenía domicilio en Maipú. Se realizaron escuchas telefónicas donde se encontraron charlas relativas al narcotráfico. El dealer ofrecía todo tipo de estupefacientes por WhatsApp y prometía que eran "importados" y de calidad "premium". También solía alquilar inmuebles temporarios durante algunos días para guardar la droga.

Con estas pruebas en sus manos, el 21 de febrero de 2025 se realizó un allanamiento en su casa ubicada en calle San Francisco del Monte, en Maipú. Los policías encontraron a una joven modelo en la cama -quedó desvinculada del caso- y a Lucas Corral arrojando evidencias al inodoro. Incluso debieron reducirlo ante la resistencia a la detención.

narcotrafico droga 2 Todos los elementos secuestrados en el allanamiento por narcotráfico.

En el expediente federal consta que encontraron todo tipo de drogas en el domicilio. Más de 100 gramos de cocaína, casi 300 pastillas de anfetaminas -algunas con la inscripción "Miami Vice"-, hongos alucinógenos, microdosis de ácido lisérgico, éxtasis y flores de marihuana.

También se secuestraron teléfonos celulares de donde surgieron más de 1.500 conversaciones vinculadas a la venta de drogas así como movimientos extraños en sus cuentas. Por ejemplo, durante 2024 y 2025 había recibido acreditaciones bancarias por sólo $75.000, pero en Mercado Pago tenía ingresos superiores a $7 millones.

El joven declaró y colaboró en la investigación por narcotráfico, por lo que terminó procesado con prisión domiciliaria. Ahora resta que se realice el juicio para definir la pena de años de prisión que recibirá.