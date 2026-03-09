Marihuana, cocaína, anfetaminas, LSD, hongos alucinógenos, éxtasis. Más de 1.500 conversaciones de WhatsApp. Millones de pesos a su cuenta de Mercado Pago. Estas son algunas de las pruebas que se ventilarán en el próximo juicio contra un joven de 34 años, conocido como Pato Lucas, acusado de liderar un negocio de narcotráfico VIP en Maipú.
El presunto narco Pato Lucas va a juicio: cómo funcionaba el circuito de drogas VIP
Se confirmó la acusación de narcotráfico contra Lucas Corral, un joven de 34 años que fue detenido con una variada cantidad de estupefacientes
Esta semana, la fiscal federal María Eugenia Abihaggle sostuvo la acusación por narcotráfico contra Lucas Nahuel Corral (34). Esto quiere decir que la investigación culminará en un juicio donde podría recibir una pena aproximada de 6 años de prisión, según sugirió la Fiscalía.
El sospechoso, conocido como Pato Lucas, está acusado de tener un sofisticado circuito de venta de drogas que generalmente se mueven en ámbitos VIP, como fiestas electrónicas y demás. Y las pruebas en su contra parecen ser contundentes.
Narcotráfico VIP
A fines de 2024, un llamado anónimo alertó a las autoridades sobre lo que ocurría y desató una investigación. El denunciante básicamente dijo que un joven conocido como Pato Lucas, que vivía en las coquetas Torres Leloir -en el límite entre Ciudad y Godoy Cruz- venía drogas ya sea repartiéndolo en su auto Honda Accord negro o en un local de la galería Tonsa.
El sospechoso fue identificado como Lucas Nahuel Corral, quien para entonces tenía domicilio en Maipú. Se realizaron escuchas telefónicas donde se encontraron charlas relativas al narcotráfico. El dealer ofrecía todo tipo de estupefacientes por WhatsApp y prometía que eran "importados" y de calidad "premium". También solía alquilar inmuebles temporarios durante algunos días para guardar la droga.
Con estas pruebas en sus manos, el 21 de febrero de 2025 se realizó un allanamiento en su casa ubicada en calle San Francisco del Monte, en Maipú. Los policías encontraron a una joven modelo en la cama -quedó desvinculada del caso- y a Lucas Corral arrojando evidencias al inodoro. Incluso debieron reducirlo ante la resistencia a la detención.
En el expediente federal consta que encontraron todo tipo de drogas en el domicilio. Más de 100 gramos de cocaína, casi 300 pastillas de anfetaminas -algunas con la inscripción "Miami Vice"-, hongos alucinógenos, microdosis de ácido lisérgico, éxtasis y flores de marihuana.
También se secuestraron teléfonos celulares de donde surgieron más de 1.500 conversaciones vinculadas a la venta de drogas así como movimientos extraños en sus cuentas. Por ejemplo, durante 2024 y 2025 había recibido acreditaciones bancarias por sólo $75.000, pero en Mercado Pago tenía ingresos superiores a $7 millones.
El joven declaró y colaboró en la investigación por narcotráfico, por lo que terminó procesado con prisión domiciliaria. Ahora resta que se realice el juicio para definir la pena de años de prisión que recibirá.