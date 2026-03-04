Inicio Policiales Bomberos
En Las Heras

Una mujer fue rescatada por Bomberos tras caer al canal Cacique Guaymallén

La víctima de 39 años caminaba por el borde del Cacique Guaymallén, en las Heras, donde se desmoronó el terreno y cayó 3 metros. Fue salvada por Bomberos

La mujer cayó 3 metros por el Cacique Guaymallén y los Bomberos hicieron un operativo para salvarla. Foto: Ministerio de Seguridad

Una mujer de 39 años cayó al agua del Canal Cacique Guaymallén, a la altura del barrio Ujemvi, en Las Heras. La víctima dijo que caminaba por el borde, el terreno se desplomó y cayó a 3 metros. Fue rescatada por Bomberos del Cuartel Central.

Ocurrió en la mañana de este miércoles, y la víctima fue rescatada rápidamente por los Bomberos que montaron un gran despliegue en el lugar para sacar a la mujer antes que se registraran nuevos derrumbes.

Los Bomberos del Cuartel Central rescataron sana y salva a una mujer que cayó al Cacique Guaymallén en Las Heras.

Según informó el Ministerio de Seguridad, la mujer caminaba por el borde del zanjón cuando parte del terreno se desmoronó. Se produjo un socavón que la hizo caer 3 metros hacia el agua.

Operativo de los Bomberos con cuerdas y anclaje especial

Al llegar al lugar, los Bomberos constataron que la víctima se encontraba a resguardo entre el sector derrumbado y una piedra. Estaba consciente y manifestó dolores leves.

Debido a la inestabilidad del terreno y al peligro de nuevos desprendimientos, el personal improvisó una base firme con una escalera para trabajar con mayor seguridad.

Los Bomberos hicieron un anclaje especial para sacar a la víctima antes de nuevos derrumbes.

Luego, mediante técnicas de rescate vertical, 2 efectivos descendieron con cuerdas hasta donde estaba la mujer. Tras colocarle un arnés, chaleco y asegurarla con un sistema de anclaje especial, la vincularon a uno de los rescatistas para realizar una extracción controlada.

El ascenso fue progresivo y coordinado: primero subió uno de los Bomberos y luego el segundo junto a la víctima. El operativo se completó sin mayores complicaciones y la mujer fue asistida por los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado.

