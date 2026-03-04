Una mujer fue rescatada por Bomberos tras caer al canal Cacique Guaymallén

Operativo de los Bomberos con cuerdas y anclaje especial

Al llegar al lugar, los Bomberos constataron que la víctima se encontraba a resguardo entre el sector derrumbado y una piedra. Estaba consciente y manifestó dolores leves.

Debido a la inestabilidad del terreno y al peligro de nuevos desprendimientos, el personal improvisó una base firme con una escalera para trabajar con mayor seguridad.

bomberos cuartel central cacique guaymallen barrio ujemvi las heras 3 Los Bomberos hicieron un anclaje especial para sacar a la víctima antes de nuevos derrumbes. Foto: Ministerio de Seguridad

Luego, mediante técnicas de rescate vertical, 2 efectivos descendieron con cuerdas hasta donde estaba la mujer. Tras colocarle un arnés, chaleco y asegurarla con un sistema de anclaje especial, la vincularon a uno de los rescatistas para realizar una extracción controlada.

El ascenso fue progresivo y coordinado: primero subió uno de los Bomberos y luego el segundo junto a la víctima. El operativo se completó sin mayores complicaciones y la mujer fue asistida por los médicos del Servicio de Emergencia Coordinado.