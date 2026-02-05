El trágico final de una actriz de Casi Ángeles a la que el espectáculo decidió olvidar

En un momento en el que la ficción argentina lograba colocar varios productos, la imagen de la actriz se fue diluyendo. Iba a audiciones, pero nunca se quedaba con el papel que buscaba. A los 30, tras otra audición fallida, un reclutador le dijo "Te apagaste".

Esa frase quedó en la cabeza de Persello y la persiguió. Intentó volcarse a otra de sus pasiones: la música. Se presentó en bares, pero era una salida que no terminaba de asentarse. También buscó refugio en la cerámica, pero la falta de continuidad laboral la llevó a una depresión.

belen persello

El 15 de diciembre de 2017, el actor Victorio D’Alessandro sorprendió con un mensaje de despedida en sus redes sociales. "No tenía las fuerzas ni creo que tenga la cabeza preparada para describir lo que siento. El vacío que me queda en el alma... Te fuiste mi hermanita querida, preciosa". Poco después se confirmó que Belén Persello se había quitado la vida dos días antes.

En ese momento la actriz tenía 34 años y atravesaba una profunda depresión. Varios de sus ex compañeros expresaron su pesar y su tristeza, entre ellos Gastón Dalmau, Benjamín Amadeo y Rocío Igarzábal no dejaron de recordar a Belén Persello y a su persona.