Casi Ángeles fue una de las series más exitosas de Cris Morena. Sin embargo, detrás de ella hay una historia muy trágica que tuvo como protagonista a una de las actrices de la serie juvenil.
El trágico final de una actriz de Casi Ángeles a la que el espectáculo decidió olvidar
Esta actriz de Casi Ángeles parecía tener asegurado su futuro actoral tras la serie, pero las audiciones la fueron alejando de la televisión y acercándola a la tragedia
Belén Persello fue una de las figuras que tuvo Casi Ángeles. Ella fue "Terra" en la cuarta temporada de la serie y cuando esta tira terminó, muchos le auguraban un gran futuro en la actuación.
La trágica historia de Belén Persello, la actriz de Casi Ángeles
Casi Ángeles fue la plataforma de lanzamiento para varias famosas y famosos, como la China Suárez, Peter Lanzani o Lali Espósito. Ese mismo futuro le veían muchos a Belén Persello, pero algo salió mal.
En un momento en el que la ficción argentina lograba colocar varios productos, la imagen de la actriz se fue diluyendo. Iba a audiciones, pero nunca se quedaba con el papel que buscaba. A los 30, tras otra audición fallida, un reclutador le dijo "Te apagaste".
Esa frase quedó en la cabeza de Persello y la persiguió. Intentó volcarse a otra de sus pasiones: la música. Se presentó en bares, pero era una salida que no terminaba de asentarse. También buscó refugio en la cerámica, pero la falta de continuidad laboral la llevó a una depresión.
El 15 de diciembre de 2017, el actor Victorio D’Alessandro sorprendió con un mensaje de despedida en sus redes sociales. "No tenía las fuerzas ni creo que tenga la cabeza preparada para describir lo que siento. El vacío que me queda en el alma... Te fuiste mi hermanita querida, preciosa". Poco después se confirmó que Belén Persello se había quitado la vida dos días antes.
En ese momento la actriz tenía 34 años y atravesaba una profunda depresión. Varios de sus ex compañeros expresaron su pesar y su tristeza, entre ellos Gastón Dalmau, Benjamín Amadeo y Rocío Igarzábal no dejaron de recordar a Belén Persello y a su persona.