Basada en una novela best seller de Stephen King, en HBO Max se encuentra una de las mejores películas de la historia y no se dice desde un lugar subjetivo, sino desde el hecho de que la crítica la tiene entre las tres producciones con mejores calificaciones de la historia.
Está en HBO Max, se basó en un best seller y tiene las mejores calificaciones de la historia
En HBO Max se encuentra una película basada en un libro de Stephen King y muchos la consideran una de las mejores de la historia
Lejos de tener monstruos sobrenaturales, como muchas historias de Stephen King, esta historia de la película de HBO Max se centra en el hombre y en cómo este puede ser el monstruo y, al mismo tiempo, el portador de la esperanza. Como en los lugares más peligrosos puede subsistir la bonda y cómo la inteligencia puede ser la mejor arma.
Está en HBO Max, se basó en un best seller y tiene las mejores calificaciones de la historia
Esta película que se encuentra en HBO Max es Sueño de Fuga. Cuenta la historia de un hombre condenado por haber asesinado a su esposa y a su amante. Según la sentencia, él los encontró juntos y disparó contra ellos. Pero hay un problema: es inocente. Sin embargo, eso no lo salva, sino su inteligencia.
Aprovechándose de su trabajo de contador, el hombre comenzará a ayudar a guardiacárceles con sus impuesto, al alcaide de la prisión y luego a los mismos presos al mantener viva la biblioteca de la prisión. Mientras todos lo tienen como un preso modelo, él tiene en marcha un plan para fugarse de una de las cárceles más peligrosas de Estados Unidos.
La película de HBO Max se basa en la novela corta Rita Hayworth y la redención de Shawshank, que se encuentra dentro del libro Las Cuatro Estaciones de Stephen King.
Reparto de Sueño de Fuga, la película de HBO Max
- Tim Robbins — Andy Dufresne
- Morgan Freeman — Ellis Boyd "Red" Redding
- Bob Gunton — Alcaide Samuel Norton
- Clancy Brown — Capitán Byron Hadley
- James Whitmore — Brooks Hatlen
- Gil Bellows — Tommy Williams
- William Sadler — Heywood
Trailer de Sueño de Fuga, la película de HBO Max