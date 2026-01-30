Lejos de tener monstruos sobrenaturales, como muchas historias de Stephen King, esta historia de la película de HBO Max se centra en el hombre y en cómo este puede ser el monstruo y, al mismo tiempo, el portador de la esperanza. Como en los lugares más peligrosos puede subsistir la bonda y cómo la inteligencia puede ser la mejor arma.

sueno de fuga, hbo max

Está en HBO Max, se basó en un best seller y tiene las mejores calificaciones de la historia

Esta película que se encuentra en HBO Max es Sueño de Fuga. Cuenta la historia de un hombre condenado por haber asesinado a su esposa y a su amante. Según la sentencia, él los encontró juntos y disparó contra ellos. Pero hay un problema: es inocente. Sin embargo, eso no lo salva, sino su inteligencia.