Mirando el atardecer, así fueron los últimos días del actor James Van Der Beek

Una de las personas que compartió en redes un emotivo mensaje fue la actriz y ex atleta Stacy Keibler, quien escribió:

"Pasar estos últimos días con vos fue un verdadero regalo de Dios. Nunca estuvo tan presente en mi vida. Cuando entendés que el tiempo es sagrado, no desperdiciás ni un solo aliento. No te apurás. No te distraés. No te preocupás por el mañana. Te sentás. Escuchás. Me tomás de la mano. Mirás cómo el cielo cambia de color y dejás que también te transforme a vos".

En la imgen se puede ver al actor mirando el atardecer, una actividad que se había convertido en una de sus favoritas en los últimos meses.

Otra amiga de Van Der Beek, la diseñadora Erin Fetherston, también compartió imágenes en Instagram junto al actor. La última foto se lo ve a él en la cama mientras ella lo toma de la mano y los dos sonríen.

"Hermano James, todo el mundo te quería, pero para nosotros eras el tío James. Gracias por tu amistad. Por estar siempre", escribió la diseñadora.

Quien también decidió compartir algunas palabras y la foto de una carta en Instagram fue su ex compañera de "Dawson's Creek", la actriz Katie Holmes.

Hay mucho que asimilar. Estoy muy agradecida por haber podido compartir una parte del viaje de James. Es muy querido. Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus preciosos hijos", publicó Holmes.