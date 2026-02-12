"Nuestro querido James Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia", comienza diciendo el comunicado de prensa que compartió la familia del actor para confirmar su fallecimiento.
Mirando el atardecer, así fueron los últimos días del actor James Van Der Beek
Actrices como Reese Witherspoon, Jennifer Garner y sus compañeros de "Dawson's Creek" lo recordaron en las redes sociales
El actor de la serie de televisión "Dawson’s Creek" falleció ayer miércoles 11 de febrero a los 48 años tras una dura batalla contra el cáncer de colon y dejó un mensaje que emocionó a sus seguidores.
"Tenemos mucho que compartir sobre sus deseos, su amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora, pedimos tranquilidad y privacidad mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo", finaliza el escrito que ya acumula más de un millón y medio de likes en Instagram.
Una de las personas que compartió en redes un emotivo mensaje fue la actriz y ex atleta Stacy Keibler, quien escribió:
"Pasar estos últimos días con vos fue un verdadero regalo de Dios. Nunca estuvo tan presente en mi vida. Cuando entendés que el tiempo es sagrado, no desperdiciás ni un solo aliento. No te apurás. No te distraés. No te preocupás por el mañana. Te sentás. Escuchás. Me tomás de la mano. Mirás cómo el cielo cambia de color y dejás que también te transforme a vos".
En la imgen se puede ver al actor mirando el atardecer, una actividad que se había convertido en una de sus favoritas en los últimos meses.
Otra amiga de Van Der Beek, la diseñadora Erin Fetherston, también compartió imágenes en Instagram junto al actor. La última foto se lo ve a él en la cama mientras ella lo toma de la mano y los dos sonríen.
"Hermano James, todo el mundo te quería, pero para nosotros eras el tío James. Gracias por tu amistad. Por estar siempre", escribió la diseñadora.
Quien también decidió compartir algunas palabras y la foto de una carta en Instagram fue su ex compañera de "Dawson's Creek", la actriz Katie Holmes.
Hay mucho que asimilar. Estoy muy agradecida por haber podido compartir una parte del viaje de James. Es muy querido. Kimberly, te queremos y siempre estaremos aquí para ti y tus preciosos hijos", publicó Holmes.