Netflix ha recuperado del baúl de los recuerdos una de las mejores series de la historia y muy adelantada a su época.
Llegó a Netflix la serie que hizo historia y se adelantó años al cine
Netflix ha incorporado a su catálogo una de las mejores series de ciencia ficción y que tiene a Richard Dean Anderson como protagonista
Esta serie fue estrenada en 1997 y tuvo diez temporadas, todas disponibles en Netflix. Fue tal su éxito que incluso tuvo un spin-off, aunque nobleza obliga, ambas se basan en una película previa que hoy es considerada de culto. Descubre de qué serie estamos hablando.
Esta serie que acaba de aterrizar en Netflix es Stargate SG-1. Se trata de la continuación de la película Stargate de 1994 que fue protagonizada por Kurt Russell y James Spader.
En este caso, la serie de Netflix está protagonizada por Richard Dean Anderson (Mac Gyver), Michael Shanks y Amanda Tapping, entre otros. Ellos son un escuadrón militar que emplea un antiguo portal extraterrestre llamado Stargate, que les permite viajar a otros planetas.
Lo interesante de esta serie que puede verse en Netflix es que toman el Antiguo Egipto como parte de su historia, ya que uno de los antagonistas es Rá, solo que en esta historia, se trata de un alienígena que se hace pasar por un dios para esclavizar a los seres humanos. No obstante, la serie muestra que no es el único villano al que deben enfrentarse.
Stargate SG-1 llegó a tener 214 episodios, con algunos cambios en el reparto y dio lugar a otra serie llamada Stargate Atlantis. Hoy, ambas son consideradas de culto, al igual que la película que les dio origen y las películas que se hicieron con el plantel de actores de las series.
Reparto de Stargate SG-1, la serie de Netflix
- Richard Dean Anderson es Jack O'Neill
- Michael Shanks es Daniel Jackson
- Amanda Tapping es Samantha Carter
- Christopher Judge es Teal'c
- Don S. Davis es George Hammond
- Ben Browder es Cameron Mitchell
- Claudia Black es Vala Mal Doran
- Beau Bridges es Hank Landry
- Corin Nemec es Jonas Quinn
Trailer de Stargate SG-1, la serie de Netflix