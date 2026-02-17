Llegó a Netflix la serie que hizo historia y se adelantó años al cine

En este caso, la serie de Netflix está protagonizada por Richard Dean Anderson (Mac Gyver), Michael Shanks y Amanda Tapping, entre otros. Ellos son un escuadrón militar que emplea un antiguo portal extraterrestre llamado Stargate, que les permite viajar a otros planetas.

Lo interesante de esta serie que puede verse en Netflix es que toman el Antiguo Egipto como parte de su historia, ya que uno de los antagonistas es Rá, solo que en esta historia, se trata de un alienígena que se hace pasar por un dios para esclavizar a los seres humanos. No obstante, la serie muestra que no es el único villano al que deben enfrentarse.

Stargate SG-1 llegó a tener 214 episodios, con algunos cambios en el reparto y dio lugar a otra serie llamada Stargate Atlantis. Hoy, ambas son consideradas de culto, al igual que la película que les dio origen y las películas que se hicieron con el plantel de actores de las series.

stargate

Reparto de Stargate SG-1, la serie de Netflix

Richard Dean Anderson es Jack O'Neill

Michael Shanks es Daniel Jackson

Amanda Tapping es Samantha Carter

Christopher Judge es Teal'c

Don S. Davis es George Hammond

Ben Browder es Cameron Mitchell

Claudia Black es Vala Mal Doran

Beau Bridges es Hank Landry

Corin Nemec es Jonas Quinn

Trailer de Stargate SG-1, la serie de Netflix