Dibu Martínez, otra vez candidato a ser el mejor arquero del mundo: los otros nominados

En el último año, el Dibu Martínez se mantuvo como una figura clave en la Selección argentina, que el año que viene irá en busca de su cuarto Mundial, mientras que con el Aston Villa de Inglaterra alcanzó los cuartos de final de la Champions League, cayendo con lo justo ante el Paris Saint-Germain, equipo que terminó consagrándose campeón.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet, ubicado en pleno centro de París.

Emiliano Martínez se despidió del Aston Villa al culminar la temporada, pero finalmente las negociaciones no prosperaron y está en plena pretemporada con el club.