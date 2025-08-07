Inicio Ovación Fútbol Dibu Martínez
Dibu Martínez, otra vez candidato a ser el mejor arquero del mundo: los otros nominados

Emiliano Dibu Martínez fue nominado por la revista France Football para el Trofeo Yashin, que se entrega al mejor arquero del mundo.

Por UNO
El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez fue nominado por la revista France Football para el Trofeo Yashin, que se entrega al mejor en su posición.

El Dibu, que es una pieza fundamental en la Selección argentina, ya obtuvo este galardón en las ediciones de 2023 y 2024, siendo el único que lo hizo dos veces consecutivas.

Los otros nominados que competirán con Martínez son el brasilero Alisson Becker (Liverpool), el marroquí Yassine Bounou (Al Hilal), el francés Lucas Chevalier (Lille), los belgas Thibaut Courtois (Real Madrid) y Mats Sels (Nottingham Forest), el italiano Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), el esloveno Jan Oblak (Atlético Madrid), el español David Raya (Arsenal) y el suizo Yann Sommer (Inter de Milán).

En el último año, el Dibu Martínez se mantuvo como una figura clave en la Selección argentina, que el año que viene irá en busca de su cuarto Mundial, mientras que con el Aston Villa de Inglaterra alcanzó los cuartos de final de la Champions League, cayendo con lo justo ante el Paris Saint-Germain, equipo que terminó consagrándose campeón.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre en el Théatre du Chatelet, ubicado en pleno centro de París.

Emiliano Martínez se despidió del Aston Villa al culminar la temporada, pero finalmente las negociaciones no prosperaron y está en plena pretemporada con el club.

