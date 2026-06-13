Cómo recuperar una sartén donde se le quedó pegada toda la comida

Retira la sal y limpia con abundante agua y detergente. De ser necesario, utiliza una esponja que sirva para raspar o remover la comida pegada, pero tendrás que manipularla con cuidado para no rayar la sartén.

Para limpiar la parte inferior de la sartén, que suele verse estropeada con el tiempo, echamos un chorrito de vinagre blanco, bicarbonato de sodio y un poquito de sal. Cubre con papel de cocina y lo dejamos durante 15 minutos o media hora para que actúe.

La parte de abajo también puede limpiarse con un poco de limón y sal. Frota el limón sobre la base y de esta manera podrás eliminar la suciedad pegada o las partes oscuras.

Sartén quemada Con un poco de sal, te enseñamos a limpiar una sartén con comida pegada. Canva

¿Cómo evitar que una sartén se arruine?

En caso de que tengas una sartén nueva, lo mejor es engrasar con papel de cocina y una gotita aceite de oliva. Con el paso de los usos, se van quedando restos de grasa pegada, y esto hace que la sartén pierda su adherencia.