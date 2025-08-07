No fueron 300 espartanos: ¿Cuántos soldados de Grecia se enfrentaron al imperio Persa?

Aunque parecía imposible que tan pocos soldados pudieran detener a cientos de miles, los espartanos tenían algo que los hacía invencibles: disciplina, entrenamiento y un compromiso inquebrantable con su tierra y su gente. Pero no solo ellos estuvieron en la lucha, otros ciudadanos de Grecia se unieron para defender ese estrecho paso, tratando de frenar el avance persa.

Según explica History Extra: "Se cree que el número de antiguos griegos rondaba los 7000. El tamaño del ejército persa es objeto de controversia. Heródoto, en el siglo V, afirmó que había más de dos millones, pero es más probable que estuvieran entre 100.000 y 300.000"

Espartanos La unión de los griegos contra el imperio Persa

¿Cómo fue el encuentro entre persas y espartanos?

La batalla fue dura y sangrienta, pero lo que realmente marcó la historia fue el sacrificio final. Cuando un traidor llamado Efialtes reveló a los persas un camino secreto para rodear a los defensores, Leónidas decidió quedarse con sus 300 guerreros para pelear hasta la muerte y dar tiempo a que el resto se retirara. Su valentía no solo detuvo a los persas momentáneamente, sino que también encendió la llama de la resistencia griega.

Aunque los persas ganaron la batalla, esta derrota parcial sirvió para fortalecer la unión entre las ciudades griegas y preparar el terreno para victoria s posteriores en Salamina y Platea. La Batalla de las Termópilas es un recordatorio eterno de que, a veces, el coraje y la determinación pueden cambiar el rumbo de la historia, sin importar cuán pequeño sea el número.