Lejos de terminar allí, el jugador español siguió contando: "hubo problemas con eso en esa época: muchos jugadores que venían del filial llegaban con intensidad, y era como: Eh, ¿qué estás haciendo?", dijo.

Suárez, quien llegó a disputar 34 partidos en Barcelona, dijo que hasta el propio Messi era quien mantenía esa actitud, no solamente sus compañeros.

barcelona, jeffren suarez Jeffren Suárez, el venezolano que criticó a Messi y a los entrenamientos del Barcelona

"Messi era el hombre que te salvaba los partidos. Y al nivel que estaba en aquel momento, tú no podías ir así", concluyó el autor del último gol en el histórico 5 a 0 del Barcelona al Real Madrid.

La lesión de Messi en el Inter Miami

El Inter Miami comunicó que el histórico del Barcelona tiene una "lesión muscular leve en la pierna derecha" mientras que anticiparon que "su alta médica dependerá de su evolución clínica y respuesta al tratamiento".

Messi ya se perdió el partido frente a Pumas de México, y hará lo propio contra Orlando. Lo cierto es que el diez podría regresar a las canchas el domingo 16 de agosto frente a Los Ángeles Galaxy, partido correspondiente al torneo local.

En cuanto a la Selección argentina, Messi podría disputar los partidos correspondientes a las Eliminatorias 2026, ya que están programados para el 4 de septiembre contra Venezuela y para el 9 del mismo mes contra Ecuador.