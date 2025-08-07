Las imágenes no tardaron en volverse virales a través de las redes sociales y los usuarios se dividieron entre aquellos que bancaron la vestimenta de Messi y los que se inclinaron por criticar al rosarino.

Camisa Messi La camisa que Lionel Messi usó en el partido del Inter Miami.

La camisa elegida por el 10 para alentar a sus compañeros en el Chase Stadium causó furor y aquellos que deseen imitar el look utilizado por el mejor jugador del mundo deberán desembolsar una suma de dos mil dólares.

En cuanto al accesorio que lució Messi en la muñeca de su brazo derecho, se trataría de un exclusivo reloj Patek Philippe Cubitus. Esta versión rondaría entre los 165 mil y los 185 mil dólares.

Reloj Messi El reloj que Messi lució en el Chase Stadium.

Lo que viene en la Leagues Cup

Este jueves y viernes se completará la fase de grupos de la Leagues Cup con seis encuentros. Estos definirán a los últimos ocho equipos clasificados a la siguiente ronda (cuatro de la MLS y cuatro de la Liga MX).

Portland Timbers (9 puntos) e Inter Miami (8) ya están clasificados mientras que Orlando City (7) y Columbus Crew (7) esperan que Seattle Sounders (6), LA Galaxy (4), Cincinnati (4) y NY Red Bull (4) aún tienen un partido pendiente.

Entre los mexicanos Toluca (8) y Pachuca (7) ya se clasificaron y Tigres (6) y Puebla (6), aún pueden ser superados por Juárez (5) y Tijuana (3).