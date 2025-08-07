Independiente Rivadavia visitará a Estudiantes de La Plata con el objetivo de seguir sumando

concentraod estudiantes.

Así llega Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata, es uno de los líderes de la Zona A con 6 puntos, viene de ganarle 1 a 0 nada menos que a Racing y lleva dos victorias seguidas después de haber perdido en el debut ante Unión, como visitante (1-0).

Un partido importante por las copas

Independiente Rivadavia ocupa el noveno puesto en la Tabla Anual acumulada con 31 puntos, y se ubica en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del año que viene.

Estudiantes aspira a meterse en esas posiciones ya que actualmente se ubica 13ro con 27 unidades.

Independiente RIvadavia-convocados- Estudiantes.

El último enfrentamiento entre Independiente Rivadavia y Estudiantes

El último cruce entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata fue el 7 de febrero en el Gargantini y empataron 2 a 2.

El colombiano Edwin Cetré marcó el primer gol para el Pincha, su compatriota Sebastián Villa lo igualó, Gabriel Neves anotó el segundo gol para el Albirrojo y Fabrizio Sartori hizo el tanto del empate para los Azules.

Probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez y Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain y Cristian Medina; Tiago Palacios, Lucas Alario y Edwuin Cetré o Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto; Nicolás Retamar, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega; Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Hora: 21.