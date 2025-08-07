Godoy Cruz jugará ante Gimnasia y Esgrima La Plata

Godoy Cruz jugará ante Gimnasia y Esgrima La Plata, en su segunda presentación en el Feliciano Gambarte.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Godoy Cruz juega este jueves ante Gimnasia La Plata en un partido correspondiente a la 4ta fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Será el segundo partido del Tomba como local en el estadio Feliciano Gambarte, tendrá el arbitraje de Pablo Echavarría y TV de ESPN Premium.

Godoy Cruz viene de igualar sin goles ante Talleres, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba y sigue sin ganar en el torneo ya que en las primeras tres fechas empató los tres encuentros.

Teniendo en cuenta la Copa Sudamericana el Tomba llevo cinco encuentros empatados seguidos ya que en el certamen local igualó de visitante ante Rosario Central (1-1), de local frente a Sarmiento (0-0) y Talleres en Córdoba (0-0), mientras que por el torneo continental igualó en Brasil con Gremio (1-1) y con Grau de Perú (2-2) de local.

El historial entre el Lobo platense y el Tomba

El historial marca que jugaron 22 partidos, Godoy Cruz ganó 8, Gimnasia La Plata se impuso en 10 encuentros y empataron en 4 ocasiones.

En el último partido el Tomba fue goleado por 3 a 0 en la Ciudad de las diagonales, el 9 de febrero pasado.

Así llega el rival

Gimnasia y Esgrima La Plata llega motivado tras el triunfo ante Independiente en el Bosque, en lo que fue su primer triunfo en el torneo.

El equipo de Alejandro Orfila perdió en la primera fecha con Instituto y luego empató ante San Lorenzo.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Segundo Morán; Misael Sosa, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Abrego; Santino Andino y Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Juan Manuel Villalba; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 17.

