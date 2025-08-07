Teniendo en cuenta la Copa Sudamericana el Tomba llevo cinco encuentros empatados seguidos ya que en el certamen local igualó de visitante ante Rosario Central (1-1), de local frente a Sarmiento (0-0) y Talleres en Córdoba (0-0), mientras que por el torneo continental igualó en Brasil con Gremio (1-1) y con Grau de Perú (2-2) de local.

Concentrados godoy cruz

El historial entre el Lobo platense y el Tomba

El historial marca que jugaron 22 partidos, Godoy Cruz ganó 8, Gimnasia La Plata se impuso en 10 encuentros y empataron en 4 ocasiones.

En el último partido el Tomba fue goleado por 3 a 0 en la Ciudad de las diagonales, el 9 de febrero pasado.

Convocdoas gimnasia y Esgrima La Plata.

Así llega el rival

Gimnasia y Esgrima La Plata llega motivado tras el triunfo ante Independiente en el Bosque, en lo que fue su primer triunfo en el torneo.

El equipo de Alejandro Orfila perdió en la primera fecha con Instituto y luego empató ante San Lorenzo.

Probables formaciones:

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Segundo Morán; Misael Sosa, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Abrego; Santino Andino y Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari.

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Juan Manuel Villalba; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Pablo Echavarría

Hora: 17.