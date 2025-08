Independiente Rivadavia viajó a La Plata, para enfrentar a Estudiantes, con la ilusión de seguir sumando en el torneo

El equipo de Alfredo Berti atraviesa un gran presente ya que viene de vencer a Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina y avanzar históricamente a los cuartos de final del certamen. Allí se enfrentará al complicado Tigre de Diego Dabove con horario y fecha a confirmar.

alex arce independiente rivadavia Álex Arce volverá a ser titular en Independiente Rivadavia ante Estudiantes de La Plata. Foto: Gentileza Prensa Independiente Rivadavia.

En el mientras tanto, Independiente Rivadavia cosecha en el Torneo Clausura una victoria (vs. Barracas Central), un empate (vs. Belgrano) y una derrota (vs. Newell's). Y la meta de las copas internacionales está latente en cada uno de los integrantes del plantel de Berti.