Cómo evitar que tu casa huela a gato todo el tiempo

Una gran forma de eliminar el olor a gato de la casa es realizando una mezcla casera de vinagre blanco con agua, la cual puedes colocar en un envase o botella con pulverizador o atomizador. Este líquido servirá para neutralizar olores fuertes, según Natulim.

Al momento de limpiar la casa, siempre se aconseja aspirar o barrer bien (incluso los rincones), ya que de esta forma eliminarás los pelos acumulados. También tienes que secar bien el piso para que no se concentre olor a humedad, según Kiwoko Mundo Animal.

Otro truco que nunca falla es abrir las ventanas y puertas todos los días, al menos durante media hora. De esta manera el aire fluirá por tu casa y se renovará, ayudando a que los malos olores no se estanquen en casa.

Pis gato.jpg Gato.

Una vez que hayas terminado de limpiar la casa, te aconsejamos rociar algunas gotas de aceites esenciales como el de lavanda o limón por diversos rincones, muebles, cortinas, sillones, etc. Este tipo de aceites pueden ayudar a neutralizar los malos olores y crear un ambiente agradable.