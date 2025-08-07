Cómo evitar que tu casa huela a gato todo el tiempo

Lo primero que debes hacer para eliminar el olor a gato (y a su orina) es limpiar la caja o el arenero. Además, es importante ventilar la casa regularmente y considerar el uso de neutralizadores de olores como el bicarbonato de sodio o aceites esenciales.
En caso de que el gato haya hecho pis en la cama o en un sillón, se aconseja lavar los acolchados, sábanas y fundas de inmediato, ya que de esta manera el mal olor no se impregnará en las telas.
Una gran forma de eliminar el olor a gato de la casa es realizando una mezcla casera de vinagre blanco con agua, la cual puedes colocar en un envase o botella con pulverizador o atomizador. Este líquido servirá para neutralizar olores fuertes, según Natulim.
Al momento de limpiar la casa, siempre se aconseja aspirar o barrer bien (incluso los rincones), ya que de esta forma eliminarás los pelos acumulados. También tienes que secar bien el piso para que no se concentre olor a humedad, según Kiwoko Mundo Animal.
Otro truco que nunca falla es abrir las ventanas y puertas todos los días, al menos durante media hora. De esta manera el aire fluirá por tu casa y se renovará, ayudando a que los malos olores no se estanquen en casa.
Una vez que hayas terminado de limpiar la casa, te aconsejamos rociar algunas gotas de aceites esenciales como el de lavanda o limón por diversos rincones, muebles, cortinas, sillones, etc. Este tipo de aceites pueden ayudar a neutralizar los malos olores y crear un ambiente agradable.