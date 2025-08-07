No es un psicólogo: el riesgo de contarle cosas privadas a la inteligencia artificial

Esto quiere decir por ejemplo que, si tienes un juicio, todo lo que hayas escrito o consultado con la inteligencia artificial puede ser utilizado en tu contra. El debate sobre la privacidad en plataformas tecnológicas no se limita a ChatGPT y a la inteligencia artificial, sino también a otras aplicaciones.

Aunque el uso de la inteligencia artificial es cada vez más cotidiano, es importante ser conscientes de lo que compartimos con estas plataformas. Recuerda siempre que la protección de estos datos no está del todo garantizada.

riesgo, inteligencia artificial Lo que le cuentes a la IA puede ser vulnerado y utilizado en tu propia contra

Ya lo sabes, si estás pasando por un mal momento o necesitas descargarte, será mejor que recurras a una persona de confianza o a un psicólogo profesional, no así al uso de la inteligencia artificial.

Las 6 cosas que nunca debes preguntarle a la inteligencia artificial