Leonardo da Vinci escribió el primer currículum vitae de la historia: ¿Qué decía exactamente?

construir puentes portátiles

diseñar armas innovadoras

mejorar fortalezas

hasta crear vehículos blindados.

Solo al final de la carta mencionó que también podía pintar y esculpir. Este enfoque no fue casual. Mostró estrategia, visión y algo que hoy sigue siendo esencial: entender lo que el otro necesita.

¿Qué nos enseña esta carta de Leonardo da Vinci?

¿Qué nos enseña esta carta de Leonardo da Vinci?

Su carta no era una lista de logros, sino una propuesta de valor. Da Vinci no solo mostraba quién era, sino qué podía aportar. Esa es, en esencia, la base de cualquier currículum moderno. Segun Open Culture Ludovico quedó tan impresionado que efectivamente acogió a Leonardo bajo su mecenazgo. Gracias a esa carta, el florentino se mudó a Milán y trabajó allí durante casi 20 años al servicio de los Sforza

Lo interesante es cómo este gesto, ocurrido hace más de 500 años, todavía nos habla. En un mundo donde destacarse parece difícil, la clave sigue siendo la misma que usó Leonardo: hablar desde el propósito, conectar habilidades con necesidades reales y hacerlo con inteligencia creativa. Leonardo no esperaba que lo descubrieran. Se presentó, se vendió y se ofreció como solución. Esa lección, mitad histórica y mitad humana, sigue siendo vigente hoy para cualquiera que busque dejar huella