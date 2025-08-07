Ordenaron a los turistas que vandalizaron Potrerillos a hacer tareas comunitarias en Carlos Casares

El incumplimiento de estas tareas es motivo de días de arresto. Arriesgan hasta 6 días de detención de no someterse a trabajo comunitario.

turistas pintadas potrerillos Así quedaron las rocas vandalizadas por los turistas de Carlos Casares. Foto: Gerardo Tejeda/ Canal 7

"El derecho a un ambiente sano": los fundamentos contra los turistas

El elemento que prima en el fallo de 7 páginas de p/ Inf. Art. 138 quater Ley 9099", es el cuidado al medioambiente y su preservación para las futuras generaciones.

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.", reza el fallo.

Y se agrega que "el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales".

Fundación Pro Montaña (4) La Fundación Pro Montaña realizó la limpieza de las rocas que pintaron los turistas que fueron descubiertos por un vecino de Potrerillos.

Cómo se calculó la multa para los turistas que vandalizaron Potrerillos

Para el cálculo que hizo la justicia mendocina para la multa por las pintadas en la montaña, mucho tuvo que ver el trabajo de remediación que realizó la vicegobernadora Hebe Casado, junto al Ministerio de Energía y Ambiente y la Fundación Pro Montaña.

En base al presupuesto y el costo de los elementos para quitar el aerosol de las rocas, es que se fijó la multa de $ 2.100.000.

La magistrada deja expresado en un párrafo aparte que, " las tres audiencias, tomadas en colaboración con el Juzgado de Pehuajó, fueron video grabadas, y constan las expresiones de arrepentimiento, reiteradas disculpas y puesta a disposición de la decisión judicial de los implicados. Por lo que, seguidamente, se dictó la sentencia, condenándolos al pago de multa y trabajo comunitario".