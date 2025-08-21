Comida quemada Algunos signos del zodiaco deben alejarse de la cocina.

Géminis es bueno ambientando la casa para una cena, una reunión, o incluso para preparar una picada. Pero lamentablemente no lo podes poner a hacer una sopa o a preparar algo complicado, ya que lo arruinarán.

Otro signo que es mejor mantenerlo alejado de la cocina es Virgo, ya que no es meticuloso, ensucia todo y después no lo limpia, se agota o se aburre rápido con las recetas y empieza a improvisar (lo cual suele salir mal).

¿Qué signos del zodiaco están hechos para estar en la cocina?

A diferencia de Géminis y de Virgo, existen otros signos del zodiaco que nacieron para estar en la cocina, y este es el caso de Leo y Tauro.

Estos signos son chefs acezados, saben combinar ingredientes y alimentos, son generosos al momento de servir los platos, cocinan con amor. Para Tauro, la comida es algo sagrado y no juega con ello. Leo es un signo de Fuego, el cual ama preparar aperitivos para disfrutar al sol, o incluso preparar un buen asado.

La combinación de Tauro y Leo en la cocina puede ser mágica. Ambos mantienen la calma al momento de preparar una comida, y además son capaces de potenciar sus conocimientos culinarios.