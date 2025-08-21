Descubre si eres considerado un pésimo cocinero.

Algunas personas son amantes de cocinar y pueden preparar cualquier plato con lo que tienen a mano, mientras que también está la otra cara de la moneda: personas que son capaces de quemar hasta un huevo duro.

En la siguiente nota te diremos cuáles son los 2 signos del zodiaco que son pésimos en la cocina y que deben estar alejados de esta parte de la casa.

¿Qué signos del zodiaco son pésimos cocinando?

El signo del zodiaco que no debe mantenerse lejos de la cocina y de sus implementos es Géminis (a pesar de que ama comer). Es un signo que no puede concentarse en algo por mucho tiempo.

Comida quemada
Géminis es bueno ambientando la casa para una cena, una reunión, o incluso para preparar una picada. Pero lamentablemente no lo podes poner a hacer una sopa o a preparar algo complicado, ya que lo arruinarán.

Otro signo que es mejor mantenerlo alejado de la cocina es Virgo, ya que no es meticuloso, ensucia todo y después no lo limpia, se agota o se aburre rápido con las recetas y empieza a improvisar (lo cual suele salir mal).

¿Qué signos del zodiaco están hechos para estar en la cocina?

A diferencia de Géminis y de Virgo, existen otros signos del zodiaco que nacieron para estar en la cocina, y este es el caso de Leo y Tauro.

Estos signos son chefs acezados, saben combinar ingredientes y alimentos, son generosos al momento de servir los platos, cocinan con amor. Para Tauro, la comida es algo sagrado y no juega con ello. Leo es un signo de Fuego, el cual ama preparar aperitivos para disfrutar al sol, o incluso preparar un buen asado.

La combinación de Tauro y Leo en la cocina puede ser mágica. Ambos mantienen la calma al momento de preparar una comida, y además son capaces de potenciar sus conocimientos culinarios.

