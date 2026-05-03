Video: el tremendo choque de Gasly, el compañero de Colapinto, en el GP de Miami de Fórmula 1

Hubo gran preocupación en el circuito estadounidense por el incidente, ya que el Alpine de Gasly terminó dado vuelta tras perder el control en una de las primeras vueltas de la competencia. El francés tuvo un toque con Liam Lawson. La imagen impactó de lleno en el paddock y obligó a seguir con atención el estado físico del piloto francés.

Gasly había largado desde la zona de puntos, ya que fue beneficiado por la sanción a Isack Hadjar, que fue descalificado de la clasificación por una irregularidad técnica en su Red Bull. Así el francés avanzó al noveno lugar de partida, justo por detrás de Colapinto.

Gasly no tuvo un buen fin de semana

Fue un fin de semana complejo para el piloto de Alpine, que ya había manifestado molestias con el rendimiento de su auto y problemas de tracción durante la actividad previa en Miami.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/micacortes_/status/2050989107040411894&partner=&hide_thread=false #F1 | Así fue el accidente de Gasly y Lawson que los dejó a ambos fuera de la carrera#Formula1 #MiamiGP pic.twitter.com/o4oSmzPXdE — Mica Cortes (@micacortes_) May 3, 2026

La amenaza de lluvia, un condicionante en el GP de Miami de Fórmula 1

El GP de Miami también había sido reprogramado por la organización debido al riesgo de tormentas en la zona del Hard Rock Stadium, un factor que agregó incertidumbre a una carrera especial para Argentina por la presencia de Colapinto, quien largó desde la cuarta fila con el otro Alpine.

El vuelco de Gasly quedó como una de las imágenes más fuertes del fin de semana en Miami, mientras se espera el parte oficial de Alpine y de la FIA, e