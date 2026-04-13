Cuándo juegan los tenistas argentinos en Barcelona y Múnich

La gira europea de polvo ladrillo continúa con tenistas argentinos que alistan su preparación para el próximo Grand Slam del año, Roland Garros, que se disputará entre el 24 mayo y 7 de junio en la pintoresca ciudad parisina de Francia.
La gira europea de polvo ladrillo continúa con tenistas argentinos que alistan su preparación para el próximo Grand Slam del año, Roland Garros, que se disputará entre el 24 mayo y 7 de junio en la pintoresca ciudad parisina de Francia.
Dos ATP 500 contarán con la presencia de tenistas argentinos en esta semana. En Barcelona y en Múnich, los representantes nacionales afinarán su entrenamiento de cara al plato fuerte de la temporada de polvo ladrillo en Roland Garros.
Tomás Etcheverry, reciente campeón del ATP 500 de Río de Janeiro, debutó con victoria ante Jack Draper por 3-6, 6-3 y 4-1 con retiro finalmente del británico por inconveniencias físicas. El próximo rival del platense saldrá del enfrentamiento entre el portugués Nuno Borges y el francés Adrian Mannarino.
En la búsqueda de consagrarse en el ATP de Barcelona, Mariano Navone estrenará el título obtenido en Bucarest ante el ruso Andrey Rublev. Camilo Ugo Carabelli hará lo propio con Karen Khachanov mientras que Juan Manuel Cerúndolo debutará (luego de pasar la qualy) ante el norteamericano Brandon Nakashima. Sebastián Báez tendrá una difícil parada en su debut frente al checo Tomás Machác.
Finalmente Marco Trungelliti, reciente finalista en el ATP de Marrakech, debuta ante el serbio Hamad Medjedovic.
La mejor raqueta argentina en este presente es Francisco Cerúndolo. El número 19 del mundo y campeón del Argentina Open, inició su derrotero sin problemas en la capital alemana ante el indio Sumit Nagal, quien ingresó como lucky looser tras la baja de Jan-Lennard Struff.
El argentino se impuso con un contundente doble 6-2 y en la siguiente ronda se enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp, el próximo miércoles.