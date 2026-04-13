Cuándo juegan los tenistas argentinos en Barcelona y Múnich

Embed - ETCHEVERRY SE REPUSO A UN FLOJO COMIENZO Y AVANZÓ EN BARCELONA TRAS EL ABANDONO DE DRAPER | RESUMEN

En la búsqueda de consagrarse en el ATP de Barcelona, Mariano Navone estrenará el título obtenido en Bucarest ante el ruso Andrey Rublev. Camilo Ugo Carabelli hará lo propio con Karen Khachanov mientras que Juan Manuel Cerúndolo debutará (luego de pasar la qualy) ante el norteamericano Brandon Nakashima. Sebastián Báez tendrá una difícil parada en su debut frente al checo Tomás Machác.

Finalmente Marco Trungelliti, reciente finalista en el ATP de Marrakech, debuta ante el serbio Hamad Medjedovic.

Francisco Cerúndolo, el único argentino en Munich

La mejor raqueta argentina en este presente es Francisco Cerúndolo. El número 19 del mundo y campeón del Argentina Open, inició su derrotero sin problemas en la capital alemana ante el indio Sumit Nagal, quien ingresó como lucky looser tras la baja de Jan-Lennard Struff.

Embed - CERÚNDOLO NO TUVO PROBLEMAS Y AVANZÓ EN MÚNICH TRAS VENCER A NAGAL EN SETS SEGUIDOS | RESUMEN

El argentino se impuso con un contundente doble 6-2 y en la siguiente ronda se enfrentará al neerlandés Botic van de Zandschulp, el próximo miércoles.