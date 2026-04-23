La figura que enfrentará al Inter en la final de la Copa Italia: atajó cuatro penales en las semifinales

Lazio clasificó a la final con un Inter expectante

La Copa Italia tiene a su segundo finalista ya que la Lazio logró el pasaje a la última instancia tras eliminar al Atalanta en una serie que se definió desde el punto de penal, luego de un empate por 1 a 1 en el tiempo reglamentario, que mantuvo la paridad absoluta del partido de ida.

Después de un trámite sumamente parejo y con pocas fisuras, las emociones más fuertes llegaron en el cierre del encuentro. A los 39 minutos del segundo tiempo Alessio Romagnoli parecía sentenciar la historia al poner en ventaja a la Lazio, un gol que en ese momento le daba la clasificación directa a los dirigidos por Maurizio Sarri.

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2-3 ON AGGREGATE!



Atalanta 0-1 Lazio.



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Sin embargo, la reacción de la Dea fue inmediata. Solo dos minutos después, a los 41', el croata Mario Pasalic apareció para estampar el 1 - 1 definitivo. Con este resultado, y tras el 2 - 2 de la ida, la semifinal se estiró al tiempo suplementario y, posteriormente, a los penales.

Embed Atalanta (3) 1-1 (3) Lazio | Coppa Italia, semifinal (vuelta)



ES UNA LOCURA: SOLO UN MINUTO TARDÓ MARIO PASALIC PARA EMPATAR LA SEMIFINALpic.twitter.com/YkpCVuKR8e https://t.co/LxqYG5RzfX — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) April 22, 2026

Desde los doce pasos la Lazio encontraría a la figura de la tarde: Edoardo Motta, arquero de 21 años y 1.94 de altura quien atajó cuatro penales.

Edoardo Motta El Inter espera que el arquero no tenga una noche gloriosa en la definición de la Copa Italia.

Inter está atento al desarrollo de Edoardo Motta

En la tanda de penales, emergió la figura de la noche: el joven arquero de la Lazio, Edoardo Motta. En una actuación que quedará en los libros del club romano, Motta contuvo cuatro remates de forma consecutiva, permitiendo que su equipo se impusiera 2 - 1 en la definición desde los doce pasos a pesar de las fallas propias.

Embed Edoardo Motta, arquero de Lazio, ATAJÓ CUATRO PENALES CONSECUTIVOS para que su equipo se meta en la Final de la Coppa Italia.



Apenas 21 años, IMPRESIONANTE. pic.twitter.com/YSIplZz5tx — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 23, 2026

Con este triunfo la Lazio se mete en la gran final de la Copa Italia, donde buscará un nuevo título para sus vitrinas cuando se enfrente el 13 de mayo frente al Inter. Por su parte, el Atalanta se despide con la frente en alto tras haber sido protagonista de una de las llaves más vibrantes de los últimos años.